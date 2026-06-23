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Psota Irén

„Azt éreztem, hogy szerelmes vagyok Psota Irénbe” – Nagy Sanyi döbbenetes vallomást tett

4 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egyetlen másodperc alatt változott át dühöngő dívából imádnivaló zsenivé Psota Irén, akinek kulisszák mögötti titkai a mai napig lázban tartják a rajongókat. A csodálatos színésznő elképesztő történeteiről most Nagy Sanyi rántotta le a leplet, aki azt is bevallotta, hogyan esett azonnal és menthetetlenül szerelembe az akkor 78 éves legendával.
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Psota IrénanekdotaNagy Sándorszínház

A magyar színház és filmművészet valaha élt egyik legmeghatározóbb, legkülöncebb zsenije kétségkívül Psota Irén volt. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas legenda nemcsak páratlan tehetségével, hanem elementáris temperamentumával is örökre beírta magát a történelembe. Bár a felejthetetlen művésznő már nincs közöttünk, a kulisszák mögött keringő történetek a mai napig képesek könnyeket csalni a szemünkbe. Ezúttal Nagy Sanyi idézett fel két elképesztő esetet a Podkex új adásában, amelyek hűen bemutatják a díva utánozhatatlan, egyszerre imádnivaló és félelmetes személyiségét.

Nagy Sanyi brutális vallomást tett Psota Irénről.
Nagy Sanyi Psota Irénről anekdotázott (Fotó: Bors)

Nagy Sanyi elmesélte, hogyan lett Kotkoda Psota Irénből

A színész először egy olyan esetet mesélt el, amelyet a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatójától hallott, és amely Psota zseniális szakmai ösztönéről tanúskodik.

Cseke Péter mesélte ezt a történetet. Psota Irént felhívták egy szinkronstúdióból, hogy készül egy új magyar rajzfilm, a Kukori és Kotkoda, és megkeresték Kotkoda szerepével. Erre ő annyit mondott: ’Pillanat!’, kotkodácsolt egyet a telefonba, majd közölte: ’Vállalom!’

– emlékezett vissza mosolyogva Nagy Sanyi, kiemelve a művésznő utánozhatatlan spontaneitását.

„Hívjanak nekem egy mentőt!”

A másik történet még ennél is személyesebb, hiszen Nagy Sanyi a saját szemével látta a Madách Színház színpadán az akkor már szépkorú dívát, aki idős kora ellenére is képes volt másodpercek alatt bárkit elvarázsolni: „Én még láthattam őt a Madáchban, volt egy magyar musicalekből álló összeállítás, és amikor megérkezett a hangbeállásra, teljesen dúlt-fúlt. Egyszerűen zseniális volt! Ahogy a színpadra lépett, a morózussága abban a pillanatban eltűnt, amint elkezdte énekelni a dalt. Komolyan mondom, a takarásban állva láttam, ahogy megjelent egy különleges fény a szemében. Akkor már 78 éves volt, de én azt éreztem, hogy szerelmes vagyok Psota Irénbe” – vallotta be a színész hozzátéve, hogy az igazi dráma csak a dal után következett: „Vége lett a dalnak, és egyből visszatért abba a házsártos hangulatba. Kiszólt a színpadról: ’Egy: vegyék halkabbra a zenét! Kettő: hívjanak nekem egy mentőt!’

Psota Irén örökké velünk él.
Psota Irén szerepei máig velünk élnek, ahogy az emlékezetes mondásai is (Fotó: MW archív)

Minden pillanata színház volt

Ez a hirtelen és végletes hangulatváltozás volt Psota Irén igazi védjegye. Egyszerre volt kötekedő, fenséges, hisztis és sebezhető, de a színpadon mindig megszületett a csoda. Nagy Sanyi történetei is bizonyítják: Psota nemcsak játszotta a dívát, ő maga volt a két lábon járó örök színház.

 

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