Sokkoló jövőkép: így nézne ki idősen Noszály Sándor

Noszály Sándor TikTok-oldalán tette közzé azt a montázst, amelyen jelenlegi önmaga mellett az AI által megöregített változata is látható. A látvány önmagában is figyelemfelkeltő, ám a volt profi teniszező nemcsak a külsejével, hanem egy elgondolkodtató üzenettel is megszólította követőit.
Noszály Sándor komoly üzenetet is küldött
A fotó mellett arról írt, milyen veszélyes lehet, ha valaki kizárólag a saját nézőpontját tekinti igazságnak. A bejegyzés így nemcsak egy látványos AI-játék lett, hanem egyfajta önismereti üzenet is.
Noszály az utóbbi időben többször is őszintén beszélt önmagáról és változásairól. Nemrég egy videóban félmeztelenül mutatta meg megváltozott testét, és arról beszélt, hogy a testi-lelki rendbetétel útján jár.
Úgy tűnik, Noszály Sándor továbbra sem fél megmutatni a valóságot, legyen szó az idő múlásáról, önelfogadásról vagy akár a mesterséges intelligencia által készített meglepő jövőképről.
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