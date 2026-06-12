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noszály sándor

Sokkoló jövőkép: így nézne ki idősen Noszály Sándor

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Meghökkentő fotómontázst osztott meg közösségi oldalán az egykori Nagy Ő sztárja. Noszály Sándor a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, hogy megmutassa, hogyan festene évtizedekkel később.
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noszály sándormesterséges intelligenciafotómontázs

Noszály Sándor TikTok-oldalán tette közzé azt a montázst, amelyen jelenlegi önmaga mellett az AI által megöregített változata is látható. A látvány önmagában is figyelemfelkeltő, ám a volt profi teniszező nemcsak a külsejével, hanem egy elgondolkodtató üzenettel is megszólította követőit.

20210219 Budapest Noszály Sándor teniszező, edző Magyar Nemzet fotó: Mirkó István (MI)
Noszály Sándor
Fotó: MW archív/Mirkó István

Noszály Sándor komoly üzenetet is küldött

A fotó mellett arról írt, milyen veszélyes lehet, ha valaki kizárólag a saját nézőpontját tekinti igazságnak. A bejegyzés így nemcsak egy látványos AI-játék lett, hanem egyfajta önismereti üzenet is.

Noszály az utóbbi időben többször is őszintén beszélt önmagáról és változásairól. Nemrég egy videóban félmeztelenül mutatta meg megváltozott testét, és arról beszélt, hogy a testi-lelki rendbetétel útján jár.

Úgy tűnik, Noszály Sándor továbbra sem fél megmutatni a valóságot, legyen szó az idő múlásáról, önelfogadásról vagy akár a mesterséges intelligencia által készített meglepő jövőképről.

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