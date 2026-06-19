Nyári Dia hírt adott a gyerekeiről: „Az elmúlt hetekben Emma testi épségéért, és Zéti lelkéért aggódtunk”

Az elmúlt hónapokban hatalmas érzelmi hullámvasúton ment keresztül Nyári Dia és családja. A színésznő idén áprilisban adott életet második gyermekének, a kis Emmának, ám a felhőtlen boldogságot hamar aggodalom váltotta fel.

Nyári Dia kislánya áprilisban született (Fotó: Szabolcs László)

Nyári Dia férjével együtt kimenőt kapott a kórházból

Nyári Dia nemrég őszintén beszélt arról, hogy kislánya egy olyan rendellenességgel született, amely miatt kórházi kezelésekre és műtétre van szüksége. A család számára ez az időszak rengeteg bizonytalanságot, feszültséget és félelmet hozott, hiszen egy szülő számára nincs nehezebb annál, mint amikor a gyermeke egészségéért kell aggódnia. A nehézségek azonban nemcsak Diát és férjét viselték meg. A család első gyermeke, Zéti számára is komoly érzelmi terhet jelentett az elmúlt időszak, hiszen neki is meg kellett küzdenie azzal, hogy a család élete egyik napról a másikra teljesen megváltozott.

Úgy tűnik azonban, hogy a legnehezebb időszakon talán már túl vannak. A színésznő a közösségi oldalán osztott meg egy megható fotót, amelyen férjével látható, és a kép mellé olyan sorokat írt, amelyekből egyszerre érződik az elmúlt hetek fájdalma és az óvatos remény.

Az elmúlt hetekben Emma testi épségéért, és Zéti lelkéért aggódtunk a legjobban. Azt hiszem, mindegyik jól van. Még kórházban vagyunk, de kaptunk egy kis kimenőt, csak ketten

– írta Nyári Dia Instagram-oldalán.

Nyári Dia gyönyörű volt várandósan (Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László)

Nyári Dia fiát is megviselték a történtek

Bár a család még mindig a kórház falai között tölti a mindennapjait, az, hogy Dia és férje néhány órára kettesben lehettek, azt sugallja: végre van egy kis idejük fellélegezni, erőt gyűjteni és hinni abban, hogy minden rendben lesz. A kommentelők is azonnal elárasztották szeretetükkel a családot. Szinte kivétel nélkül mindenki a legjobbakat kívánta nekik, sokan pedig arról írtak, mennyire átérzik a helyzetüket, és rengeteg erőt, kitartást kívántak a családnak, valamint a kis Emmának.

Nyári Dia mindig is nyitott és őszinte volt a követőivel, most pedig ismét megmutatta, hogy a legnehezebb helyzetekben is lehet erőt találni. Bár az útjuk még nem ért véget, úgy tűnik, a remény egyre erősebb.