Kétszer is legyőzte a halált: ma festményeivel segít másokon Nyilas Zita

Vannak emberek, akiknek az élettörténete önmagában is inspiráló, Nyilas Zita közéjük tartozik. Már magzatként életveszélybe került, születésekor pedig olyan sérülést szenvedett, amelynek nyomait ma is viseli. Csecsemőként újabb kritikus helyzet következett: súlyos állapota miatt az orvosok vércserét tartottak szükségesnek, ám szervezete váratlanul helyreállt. Zita úgy véli, akkor kapott egy második esélyt az élettől. Hosszú út vezetett addig, hogy megtalálja valódi hivatását. Három gyermek édesanyjaként vállalkozást vezetett, számos területen kipróbálta magát, miközben folyamatosan kereste önmagát. Végül a természetgyógyászatban és a művészetben találta meg azt a közeget, amelyben kiteljesedhet. Tanulmányozta a drágakő- és kristálygyógyászatot, reflexológiát tanult, majd sajátos alkotói technikát dolgozott ki – írja a Bors.

Nyilas Zita (balra) ma természetgyógyászként és alkotóművészként segít másoknak

Fotó: Bors / beküldött kép

Nyilas Zita pozitív energiái

Festményei nem hagyományos képek: színek, ásványok, kristályok és személyes üzenetek találkoznak bennük. Zita szerint alkotásai pozitív energiát és nyugalmat közvetítenek, ezért sokan nem csupán dekorációként tekintenek rájuk. Művei a világ számos pontjára eljutottak, Kanadától Ausztráliáig. Június 11-én Budapesten, a Titok Galériában nyíló tárlaton OMB ART műveivel együtt mutatkoznak be alkotásai. A kiállítás különlegessége, hogy a látogatók a vizuális élmény mellett illatokkal és különleges hangulatokkal is találkozhatnak. Zita ma már úgy látja, az élet célja a kibontakozás és a boldogság megtalálása. Hisz abban, hogy a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek arra, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz – és másokhoz.