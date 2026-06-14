Fél liter olívaolajat ivott meg – hihetetlen dolog történt vele

Az olívaolaj hosszú ideje a mediterrán étrend egyik alapja, és számos kutatás szerint kedvező hatással lehet az egészségre. Az extra szűz olívaolajban található oleocanthal nevű vegyület például gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a szakemberek gyakran a legegészségesebb zsiradékok között említik – írja a Bors.

A harmadik napon fordulat állt be az olívaolaj-kúra során

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Komoly nehézségekkel indult az olívaolaj-kúra

A kísérlet ötletét egy nagyszabású spanyol kutatás adta, amelyben több ezer ember táplálkozási szokásait vizsgálták. A kutatók azt találták, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztottak extra szűz olívaolajat, kedvezőbb eredményeket értek el, mint a zsírszegény étrendet követők.

A Ben néven ismert influenszer naponta három evőkanál olívaolajat ivott meg, egy-egy adagot minden étkezés után. Az első napok azonban nem alakultak könnyen. Puffadást, gyomornehézséget és fáradtságot tapasztalt, ezért kis híján feladta a kihívást.

A harmadik napra azonban fordulat következett. A férfi energikusabbnak érezte magát, testsúlya csökkenni kezdett, és úgy érezte, kevésbé puffadt. Később arról is beszámolt, hogy hamarabb jóllakik, ezért kevesebb ételt kíván.

Az ötödik nap környékén azt állította, hogy ízületi panaszai jelentősen enyhültek, a hetedik napra pedig már közel két kilogrammos fogyást mért. A tíznapos kísérlet végére összesen mintegy 2,6 kilogrammot veszített a testsúlyából, miközben a derékbősége is csaknem négy centiméterrel csökkent.

A férfi szerint a változások hátterében elsősorban a gyulladások mérséklődése, a vízvisszatartás csökkenése és az étvágy szabályozása állhatott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem volt jelentős túlsúlya, ezért az eredmények nem feltétlenül általánosíthatók.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az olívaolaj fogyasztását érdemes fokozatosan növelni, mivel a nagy mennyiségű zsír hirtelen bevitele emésztési panaszokat okozhat. Emellett fontos a megfelelő minőségű, extra szűz olívaolaj választása is.

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