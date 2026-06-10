Ördög Nóra fürdőruhás képeken mutatta meg szexi alakját

Ördög Nóra ismét bebizonyította, hogy remek formában van. A műsorvezető több fotót is megosztott magáról, amelyeken különböző színű fürdőruhákban látható. A képeken jól látszik, hogy a kétgyermekes édesanya kirobbanó formában van. Letisztult stílusával és magabiztos megjelenésével ezúttal is lenyűgözte rajongóit, akik sorra hagyták a dicsérő hozzászólásokat a bejegyzése alatt, szúrta ki a Bors Online.

Ördög Nóra bevállalós fürdőruhás fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán – Fotó: Ladóczki Balázs

Elárasztották a kommentek Ördög Nóra bejegyzését

A követők szerint a műsorvezető fantasztikusan néz ki, többen pedig azt is megjegyezték, hogy nem fog rajta az idő. A fotók alatt rövid időn belül számos pozitív visszajelzés jelent meg, sokan dicsérték természetes szépségét és kifinomult stílusát.

Ördög Nóra hosszú évek óta Magyarország egyik legnépszerűbb televíziós személyisége, aki nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is nagy figyelmet kap. Legfrissebb fotói ismét megmutatták, miért követik százezrek a mindennapjait.

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Ördög Nóra elmondta, miért szeret villantani – és rögtön villantott is egyet

Merész és önazonos bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán a népszerű műsorvezető. Ördög Nóra ezúttal nem egy televíziós produkció kulisszái mögül, hanem egy sokkal személyesebb hangvételű poszttal hívta fel magára a figyelmet: fehérneműben készült képeket osztott meg, amelyekhez őszinte gondolatokat is fűzött.

Ördög Nóra elárulta, mi volt élete legjobb döntése – videó

Ördög Nóra a Next Top Model Hungary műsorvezetője, és igyekszik támogatni a versenyzőket is, akik sokszor az összeomlás szélén állnak egy-egy feladat miatt. Az egyik adásban a modellek új frizurát kaptak, de voltak, akik nem votak elégedettek a stylist döntésével. Ördög Nóra az egyik pánikolva zokogó lányt vigasztalta, közben saját életéből is hozott egy példát, amiről eddig sosem beszélt.