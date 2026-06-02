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Ördög Nóra

Káprázatos fotók: Ördög Nóra fürdőruhában mutatta meg bombaalakját

1 órája
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A TV2 népszerű műsorvezetője most ismét megmutatta, hogy elképesztő formában van. Ördög Nóra bikinis fotói pillanatok alatt felrobbantották a közösségi médiát.
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Ördög Nóraszexi képekfürdőruha

A kétgyermekes édesanya fürdőruhában pózolt, és rengeteg elismerő kommentet kapott. A rajongók szerint Ördög Nóra sugárzóbb és magabiztosabb, mint valaha számolt be róla a Bors.

Ördög Nóra
Ördög Nóra nem csak tehetséges, de gyönyörű is
Fotó: Ladóczki Balázs

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A csinos műsorvezető a sűrű munkarend mellett most egy kis kikapcsolódásra is időt szakított. A képeken remek alakját és természetes kisugárzását is megcsodálhatták a követők. 

Sokan kiemelték, hogy két gyermek után is fantasztikusan néz ki.

A hozzászólások között egymást érték a bókok és a dicsérő üzenetek. A fotókról árad a felszabadultság és az önbizalom. Nem csoda, hogy a bejegyzés rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A különleges felvételeket férje, Nánási Pál készítette. A páros ezúttal is megmutatta, miért tartoznak a hazai sztárvilág legkedveltebb házaspárjai közé.

Fehérneműben már láthatták a rajongók

Új, fehérneműs fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán Ördög Nóra, aki ezúttal nemcsak a képekkel, hanem őszinte gondolataival is felhívta magára a figyelmet. A műsorvezető elárulta, hogy jól érzi magát ezekben a darabokban, sőt néha szívesen meg is mutatja őket. 

 

Így nézett ki 17 évesen Ördög Nóra – fotó

Ördög Nóra korábban azt is megmutatta az Instagramon, hogy miként nézett ki kisgyerekként vagy épp 18 évesen az érettségi tablóképén, most pedig a köztes időszakból is közzétett egy képet.

 

 

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