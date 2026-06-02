Káprázatos fotók: Ördög Nóra fürdőruhában mutatta meg bombaalakját

A kétgyermekes édesanya fürdőruhában pózolt, és rengeteg elismerő kommentet kapott. A rajongók szerint Ördög Nóra sugárzóbb és magabiztosabb, mint valaha – számolt be róla a Bors.

Ördög Nóra nem csak tehetséges, de gyönyörű is

Fotó: Ladóczki Balázs

Leesett az álluk a rajongóknak: Ördög Nóra fürdőruhás fotói tarolják az internetet

A csinos műsorvezető a sűrű munkarend mellett most egy kis kikapcsolódásra is időt szakított. A képeken remek alakját és természetes kisugárzását is megcsodálhatták a követők.

Sokan kiemelték, hogy két gyermek után is fantasztikusan néz ki.

A hozzászólások között egymást érték a bókok és a dicsérő üzenetek. A fotókról árad a felszabadultság és az önbizalom. Nem csoda, hogy a bejegyzés rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A különleges felvételeket férje, Nánási Pál készítette. A páros ezúttal is megmutatta, miért tartoznak a hazai sztárvilág legkedveltebb házaspárjai közé.