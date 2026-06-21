Orosz Barbara gyászol, a műsorvezető közeli családtagját veszítette el

Szomorú hírt osztott meg közösségi oldalán a televíziós műsorvezető. Orosz Barbara egy megható bejegyzésben tudatta követőivel, hogy hajnalban elhunyt szeretett nagymamája.
Orosz Barbara Facebook-oldalán jelentette be, hogy elhunyt szeretett nagymamája.
Drága Nagymamám, imádott Mamcsikám! Ma hajnalban örökre lehunytad a szemed. Hálásan köszönünk Neked mindent! Mindig velünk leszel! Nagyon szeretünk!
– írta bejegyzésében a műsorvezető.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!