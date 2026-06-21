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orosz barbara

Orosz Barbara gyászol, a műsorvezető közeli családtagját veszítette el

5 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Szomorú hírt osztott meg közösségi oldalán a televíziós műsorvezető. Orosz Barbara egy megható bejegyzésben tudatta követőivel, hogy hajnalban elhunyt szeretett nagymamája.
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orosz barbaragyászhalál

Orosz Barbara Facebook-oldalán jelentette be, hogy elhunyt szeretett nagymamája.

Drága Nagymamám, imádott Mamcsikám! Ma hajnalban örökre lehunytad a szemed. Hálásan köszönünk Neked mindent! Mindig velünk leszel! Nagyon szeretünk!

– írta bejegyzésében a műsorvezető.

 

 

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