Titokban férjhez ment Orsovai Reni! Azt is elárulta, mikor érkezik az első gyermeke

Hatalmas örömhírt osztott meg Orsovai Reni: az énekesnő nemcsak első gyermekét várja, hanem azt is elárulta, hogy kedvesével már össze is házasodtak. Igaz, egyelőre csak titokban mondták ki a boldogító igent.

Orsovai Reni várandós, augusztusra várja a kisbabáját (Fotó: Dombóvári Tamás / Bors)

Nemrég jelentette be, hogy első gyermekét várja

Titokban összeházasodott a párjával, a lagzit mindenképpen be szeretné pótolni

Tudatosan készül a szülésre

Orsovai Reni terhessége harmadik trimeszterében tart

Orsovai Reni augusztus közepére várja kisbabáját, így már a várandóssága utolsó szakaszában jár.

"Augusztus közepére várjuk a babát, úgyhogy már eléggé előrehaladott állapotban vagyok. Szerencsére nagyon jó adottságaim vannak, ezért eddig könnyen viseltem a várandósságot" – árulta el lapunknak.

Az énekesnő azt is bevallotta, hogy férjével már összeházasodtak, de a nagy ünneplés még várat magára.

Egy ilyen kis titkos dolog volt az egész. Fogadalmat tettünk, mert szerettük volna valahogy megkoronázni azt, hogy hamarosan megszületik a kis csodánk. Ugyanakkor mindenképpen szeretnénk majd egy hatalmas lagzit is tartani, amikor már visszanyertem az alakom, és én is egy kicsit kiengedhetem a gőzt. Szóval igen, volt egy titkos polgári esküvőnk

– mesélte.

Bár a rajongók számára meglepetésként érkezett a hír, Reni tudatosan döntött úgy, hogy sokáig nem beszél a várandósságáról.

"Nem vagyok az a típus, aki mindent kipakol a magánéletéből az internetre. Azt szerettem volna, ha csak sodródunk az árral, és majd amikor már úgyis látszik, akkor beszélek róla. Tettem fel képeket, de eddig még nem igazán lehetett észrevenni" – magyarázta.

"Eddig olyan volt, mintha csak egy kicsit több gyrost ettem volna a kelleténél" – nevetett.

Orsovai Reni néhány koncertet ad még, utána már csak a pihenésre fókuszál (Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap)

Orsovai Reni párja is részt vett tanfolyamokon

A kismama rendkívül szerencsésnek érzi magát, ugyanis a várandósság első két trimesztere szinte teljesen panaszmentesen telt.

"Az első trimeszterben sem volt semmi komoly tünetem. Nem volt hányingerem, nem voltam rosszul, csak egy kis fáradtságot éreztem. A második trimeszter pedig fantasztikus volt, tele voltam energiával. Most, a harmadik trimeszterben már érzem, hogy ez bizony nehéz tud lenni. Jön a meleg, a hasizmomat is nagyon érzem, már az éneklés sem megy olyan könnyen. Még lesz néhány koncertem, de utána szeretnék pihenni."