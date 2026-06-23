Titokban férjhez ment Orsovai Reni! Azt is elárulta, mikor érkezik az első gyermeke

Hatalmas örömhírt osztott meg Orsovai Reni: az énekesnő nemcsak első gyermekét várja, hanem azt is elárulta, hogy kedvesével már össze is házasodtak. Igaz, egyelőre csak titokban mondták ki a boldogító igent.
- Nemrég jelentette be, hogy első gyermekét várja
- Titokban összeházasodott a párjával, a lagzit mindenképpen be szeretné pótolni
- Tudatosan készül a szülésre
Orsovai Reni terhessége harmadik trimeszterében tart
Orsovai Reni augusztus közepére várja kisbabáját, így már a várandóssága utolsó szakaszában jár.
"Augusztus közepére várjuk a babát, úgyhogy már eléggé előrehaladott állapotban vagyok. Szerencsére nagyon jó adottságaim vannak, ezért eddig könnyen viseltem a várandósságot" – árulta el lapunknak.
Az énekesnő azt is bevallotta, hogy férjével már összeházasodtak, de a nagy ünneplés még várat magára.
Egy ilyen kis titkos dolog volt az egész. Fogadalmat tettünk, mert szerettük volna valahogy megkoronázni azt, hogy hamarosan megszületik a kis csodánk. Ugyanakkor mindenképpen szeretnénk majd egy hatalmas lagzit is tartani, amikor már visszanyertem az alakom, és én is egy kicsit kiengedhetem a gőzt. Szóval igen, volt egy titkos polgári esküvőnk
– mesélte.
Bár a rajongók számára meglepetésként érkezett a hír, Reni tudatosan döntött úgy, hogy sokáig nem beszél a várandósságáról.
"Nem vagyok az a típus, aki mindent kipakol a magánéletéből az internetre. Azt szerettem volna, ha csak sodródunk az árral, és majd amikor már úgyis látszik, akkor beszélek róla. Tettem fel képeket, de eddig még nem igazán lehetett észrevenni" – magyarázta.
"Eddig olyan volt, mintha csak egy kicsit több gyrost ettem volna a kelleténél" – nevetett.
Orsovai Reni párja is részt vett tanfolyamokon
A kismama rendkívül szerencsésnek érzi magát, ugyanis a várandósság első két trimesztere szinte teljesen panaszmentesen telt.
"Az első trimeszterben sem volt semmi komoly tünetem. Nem volt hányingerem, nem voltam rosszul, csak egy kis fáradtságot éreztem. A második trimeszter pedig fantasztikus volt, tele voltam energiával. Most, a harmadik trimeszterben már érzem, hogy ez bizony nehéz tud lenni. Jön a meleg, a hasizmomat is nagyon érzem, már az éneklés sem megy olyan könnyen. Még lesz néhány koncertem, de utána szeretnék pihenni."
Orsovai Reni és férje igyekeznek mindenre alaposan felkészülni. Bár mindketten zenészek, és általában spontán embereknek tartják magukat, a baba érkezését nagyon tudatosan várják.
"Jártunk különböző tanfolyamokra, elkezdtünk vásárolgatni, és nagyon alaposan utánanéztünk mindennek. Mi az, ami hasznos, mit ajánlanak mások, mire van tényleg szükség. Megvannak a terveink, most pedig már tényleg közeleg az idő, amikor mindent szeretnénk előkészíteni."
Orsovai Reni szüléstől tart a legjobban
Ami viszont még mindig félelemmel tölti el, az maga a szülés.
Eléggé tartok tőle, ezért nagyon tudatosan készülök rá. Elkezdtem foglalkozni a hipnoszüléssel, ami tulajdonképpen egy meditációs és fájdalomkezelési módszer. Arról szól, hogyan tudsz ellazulni akkor is, amikor nagyon nehéz. Gyakorlom, és remélem, hogy majd segíteni fog.
Az énekesnő szerint bár kitartó és erős nőnek tartja magát, a fájdalomtól mindig is tartott.
"Úgy érzem, elég strapabíró vagyok, de a fájdalmat sosem szerettem. Ha valami nincs rendben a testemben, attól mindig szorongok egy kicsit. Ez egy teljesen új élmény lesz számomra, ezért nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz. Sokan mondták, hogy a hipnoszülés rengeteget segíthet, úgyhogy most azon dolgozom, hogy minden apró részletét elsajátítsam addig."