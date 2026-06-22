Orsovai Reni várandós – Kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt? Esetleg mindkettőt?

Tegnap robbant a hír: Orsovai Reni első gyermekét várja! Az énekesnő egy gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt a közösségi oldalán, amelyen már jól látható gömbölyödő pocakja is. A rajongók természetesen azonnal elárasztották gratulációkkal, ám nem csak a várandósság ténye indította be a találgatásokat.

Orsovai Reni és Rácz Gergő gyakran duetteznek együtt (Fotó: TRENKA ATTILA)

Orsovai Reni terhessége felvet egy kérdést

Reni ugyanis a bejegyzéséhez két szívecskét is csatolt: egy kéket és egy rózsaszínt. Adódik tehát a kérdés, hogy vajon kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt? Esetleg mindkettőt? A két szív ugyanis két gyermeket is jelölhet, méghozzá egy kisfiút és egy kislányt. Ugyanakkor az is lehet, hogy Reni még nem szeretné elárulni a baba nemét, ezért választotta a két klasszikus színt.

Az énekesnő mindig is óvta a magánéletét, így a várandósságról is csak most, a megfelelő pillanatban adott hírt először nyilvánosan. Lapunk természetesen megkereste Renit is azzal kapcsolatban, hogy valóban van-e jelentősége a kék és rózsaszín szíveknek, illetve hogy egy vagy esetleg két kisbaba érkezik-e a családba. Az énekesnő azonban egyelőre nem szeretne erről többet elárulni, és úgy döntött, még titokban tartja a részleteket. Így hát marad a találgatás.

Közösségi oldalán jelentette be Orsovai Reni várandósságát (Fotó: Dombóvári Tamás / Bors)

Orsovai Reni párjával együtt nagyon boldogok

Az azonban biztos, hogy Reni sugárzik a boldogságtól. A fotón ragyogó mosollyal és szeretettel simítja a pocakját, és látszik rajta, hogy élete egyik legszebb időszakát éli. A követői is egy emberként örülnek vele: rengetegen gratuláltak az énekesnőnek, és sokan kívántak neki boldog babavárást.

Hogy végül kék vagy rózsaszín lesz-e a babaszoba, esetleg mindkettő, azt egyelőre csak Reni tudja. Az viszont már most biztosnak tűnik, hogy hatalmas szeretet veszi majd körül a gyermekét – vagy éppen gyermekeit. És valljuk be: a két szív után nehéz nem eljátszani a gondolattal, hogy talán kétszeres öröm érkezik az énekesnő életébe.