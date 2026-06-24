„Halálra dolgoztam magam” – Döbbenetes döntést hozott a jövőjéről Oszvald Marika

Oszvald Marika a színházi évad végén, a társulati ülés napján fogadta megkeresésünket. A művésznő egy váratlan, ám örömteli bejelentéssel lepte meg a rajongóit. Az ország kedvenc szubrettje, aki évtizedek óta híres kifogyhatatlan energiájáról, idén nyáron visszavesz a tempóból. Bár a közönségnek most sem kell nélkülöznie őt, életében elérkezett az a pont, amikor a munka helyett a család és a pihenés kapja a főszerepet.

Oszvald Marika nyara ezúttal máshogy fog telni (Fotó: Bors)

Oszvald Marika meglepő döntést hozott

A nyár eleje természetesen még a megszokott pörgéssel indul, hiszen a kőszínházi előadások után a szabadtéri színpadok veszik át a főszerepet: „Fellépéseim és gálaműsoraim vannak még nyáron a színház helyett, többek között a Városmajori Szabadtéri Színpadon is láthat majd a közönség. Emellett gőzerővel készülünk a Budavári Palotakoncertre is, szóval jövök-megyek a szokásos módon” – mesélte a művésznő.

„Halálra dolgoztam magam minden nyáron”

A legnagyobb változás azonban a júliust érinti. Oszvald Marika ugyanis hosszú idő után először döntött úgy, hogy egy teljes hónapra nemet mond a fellépésekre a pihenés érdekében.

A júliust viszont teljes egészében kivettem szabadságnak. Úgy érzem, elérkeztem abba a korba, hogy végre megengedhetek magamnak egy kis pihenést. Őszintén szólva, az elmúlt évtizedekben halálra dolgoztam magam minden egyes nyáron ezekkel a falunapokkal. Mindig rohantam valahova, de most megálljt parancsoltam

– árulta el. A művésznő azt is pontosan tudja, hogyan fogja eltölteni ezt a felszabadult időt.

Oszvald Marika unokája mellett tölti inkább a júliust (Fotó: Metropol)

„Úgy döntöttem, hogy ezt a hónapot a kertemben fogom tölteni kertészkedéssel meg az unokámmal. Most pont egy kicsit belázasodott szegényke, óriási pánikban vagyunk mindannyian, de biztosan hamar túl lesz rajta. Szerencsére éppen alszik egy jót, ami a legjobb gyógyszer” – avatott be minket a részletekbe Marika.

Otthoni béke és balatoni elvonulás

A kertészkedés mellett azért a családi nyaralás is helyet kap a programban. Marika tervei szerint a Balatonra is leszalad majd egy-két napra, hogy kiszakadjon a fővárosi forgatagból: „Igazából nem akarok nagyon mozdulni se” – mondta nevetve a beszélgetés végén, bár hozzátette, hogy otthoni munka így is bőven akad majd, hiszen a nyári hőségben a gyönyörű növényeit mindennap gondosan kell öntöznie.