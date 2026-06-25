Ráthonyi-Palácsik Tímea drámai vallomást tett a gyermekeiért vívott harcról

A csillogó Instagram-posztok mögött sokszor elképesztő emberi küzdelmek és könnyek rejtőznek. Ráthonyi-Palácsik Tímea története tökéletes példa arra, hogy a boldogságnak mekkora ára lehet: az édesanya összesen 15 hormonkezelésen és 17 műtéten esett át, mire végre a karjában tarthatta kisfiát és kislányát.

Andy Vajna volt felesége, Ráthonyi-Palácsik Tímea éveket küzdött azért, hogy teherbe essen (Fotó: Instagram)

Ráthonyi-Palácsik Tímea terhességét fantasztikusan élte meg

Timi számára az igazi, szinte megmagyarázhatatlan csoda az volt, hogy második gyermekét már ő maga hordhatta a szíve alatt. A várandósság kilenc hónapja valóságos mámor volt számára, teljesen átadta magát az anyaság korai örömeinek.

Minden pillanatát imádtam. Energikus voltam, jöttem-mentem, imádtam, hogy az emberek szerettek, simogatták a pocakomat, én is fotóztam mindig, ahogyan nő. Nem érdekelt, hogy vizesedtem, hogy fájt a fejem, hogy hőhullámaim voltak, hogy 94 kilósan mentem szülni, csak ott volt az a pici baba, és éreztem, amikor rugdos. Hat hónap van köztük, és mindenki azt hiszi, hogy ikrek, vagy valami nem stimmel. Mindig kérdezik egyébként, hogy majdnem ikrek. Nagyon sok energia kell hozzájuk. Például emelgetni őket, a hátam kikészül sokszor, de ugyanúgy szeretem őket. Sokszor kérdezik azt is tőlem, hogy mivel nem én szültem a kisfiamat, ugyanolyan szeretet van-e felé. Ugyanaz természetesen, egyféle anyai szeretet van. Egyszerűen más nem létezik, mert ugyanúgy szeretem őt is, minthogyha én szültem volna.

Ráthonyi-Palácsik Tímea gyermekvállalása nem egy egyszerű menet volt, sokat küzdött érte (Fotó: Mediaworks archív)

Ráthonyi-Palácsik Tímea szülése során majdnem elvérzett

Bár a terhesség alatt semmilyen komplikáció nem lépett fel, a szülés közeledtével az orvosok mégis a császármetszés mellett döntöttek. Ennek több nyomós egészségügyi oka is volt: a negyven év feletti életkor, egy korábbi lágyéksérvműtét, a placenta alacsony elhelyezkedése, valamint az, hogy a baba súlya majdnem elérte a négy kilogrammot.

A tervezett műtét előtt azonban beindultak a spontán fájások, ami hatalmas riadalmat okozott.

„A császármetszés számomra nagyon-nagyon rossz élmény volt. Én általában jól viselem a műtéti beavatkozásokat, de ez a császár és az azt követő tíz hét nagyon megviselt. Lehet, hogy azért, mert már 42 éves voltam, de például úgy éreztem, hogy nem megfelelően adták be az epidurális érzéstelenítést, és nem hatott rendesen. Nagyon fájt a fejem, annyira, hogy szinte létezni sem tudtam.”