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Palvin Barbara

Különleges fotók érkeztek Palvin Barbaráról, megmutatta a terhes pocakját

2 órája
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A világhírű magyar modell ismét magára vonta a figyelmet a közösségi médiában. Palvin Barbara ezúttal terhes pocakját mutatta meg egy focimeccsen, és azt is elárulta, hogy születendő gyermeke már most közel került a sport világához.
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Palvin Barbaraterhesszupermodell

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse nemrég jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A világhírű magyar modell most olyan fotókat osztott meg követőivel, amelyeken az Egyesült Államok–Paraguay világbajnoki mérkőzésen látható, miközben jól kivehető a terhes pocakja – írja a Bors.

Palvin Barbara – Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP
Palvin Barbara
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Palvin Barbara vb-meccsen szurkolt

A találkozó végül az amerikai válogatott 4–1-es győzelmével zárult, aminek Palvin Barbara láthatóan nagyon örült. A képekhez mindössze annyit írt:

A baba imádja a sportot.”

A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést gratulációkkal, sokan pedig megjegyezték, hogy a modell sugárzik a boldogságtól. Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekének érkezését már hatalmas várakozás övezi.

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