Különleges fotók érkeztek Palvin Barbaráról, megmutatta a terhes pocakját

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse nemrég jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A világhírű magyar modell most olyan fotókat osztott meg követőivel, amelyeken az Egyesült Államok–Paraguay világbajnoki mérkőzésen látható, miközben jól kivehető a terhes pocakja – írja a Bors.
Palvin Barbara vb-meccsen szurkolt
A találkozó végül az amerikai válogatott 4–1-es győzelmével zárult, aminek Palvin Barbara láthatóan nagyon örült. A képekhez mindössze annyit írt:
A baba imádja a sportot.”
A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést gratulációkkal, sokan pedig megjegyezték, hogy a modell sugárzik a boldogságtól. Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekének érkezését már hatalmas várakozás övezi.
Veszélybe került Palvin Barbi élete – a férje fegyvert rántott
Ijesztő jelenetek játszódtak le a sztárpár hollywoodi villájában, ahová egy váratlan betolakodó betört az éjszaka közepén. El sem tudjuk képzelni, mit élhetett át a szupermodell Palvin Barbi, aki életveszélyes helyzetbe került a saját otthonában.
Nők millióit érinti Palvin Barbara szörnyű betegsége
A világhírű magyar modell éveken át küzdött a kínzó tünetekkel, mielőtt végül a műtétet választotta. Palvin Barbara endometriózisa bizonyítja, hogy a fájdalmas menstruáció nem természetes állapot. A betegség korai felismerése és célzott kezelése sokat javíthat az életminőségen.