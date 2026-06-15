Különleges fotók érkeztek Palvin Barbaráról, megmutatta a terhes pocakját

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse nemrég jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A világhírű magyar modell most olyan fotókat osztott meg követőivel, amelyeken az Egyesült Államok–Paraguay világbajnoki mérkőzésen látható, miközben jól kivehető a terhes pocakja – írja a Bors.

Palvin Barbara

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Palvin Barbara vb-meccsen szurkolt

A találkozó végül az amerikai válogatott 4–1-es győzelmével zárult, aminek Palvin Barbara láthatóan nagyon örült. A képekhez mindössze annyit írt:

A baba imádja a sportot.”

A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést gratulációkkal, sokan pedig megjegyezték, hogy a modell sugárzik a boldogságtól. Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekének érkezését már hatalmas várakozás övezi.

Veszélybe került Palvin Barbi élete – a férje fegyvert rántott

Ijesztő jelenetek játszódtak le a sztárpár hollywoodi villájában, ahová egy váratlan betolakodó betört az éjszaka közepén. El sem tudjuk képzelni, mit élhetett át a szupermodell Palvin Barbi, aki életveszélyes helyzetbe került a saját otthonában.

Nők millióit érinti Palvin Barbara szörnyű betegsége

A világhírű magyar modell éveken át küzdött a kínzó tünetekkel, mielőtt végül a műtétet választotta. Palvin Barbara endometriózisa bizonyítja, hogy a fájdalmas menstruáció nem természetes állapot. A betegség korai felismerése és célzott kezelése sokat javíthat az életminőségen.