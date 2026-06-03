Palvin Barbi várandósságáról készült felvétel hitelességét vitatják

Az elmúlt napokban nagy figyelmet kapott egy TikTokon terjedő videó, amelyben Palvin Barbi állítólag a várandósságáról, korábbi egészségügyi nehézségeiről és az anyaság felé vezető útról beszél. Bár a modell terhessége és korábbi betegsége valós tényeken alapul, sokan megkérdőjelezték a felvétel hitelességét – írja a Bors.

Palvin Barbi Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A videóban a modell arról beszél, hogy hosszú hónapokig azért nem osztotta meg a nyilvánossággal a babavárás hírét, mert korábban komoly egészségügyi problémákkal küzdött.

Palvin Barbi endometriózis miatti műtétjéről korábban is lehetett hallani, a terhességét májusban jelentette be. A videóban említett időbeli részletek így logikusan illeszkednek az ismert információkhoz.

Éppen ezért sokakat meglepett, amikor a rajongók elkezdték megkérdőjelezni a felvétel eredetiségét. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy az arcmozgás, a beszéd ritmusa és a hanghordozás több ponton is szokatlannak tűnik. Szerintük elképzelhető, hogy a videó mesterséges intelligencia segítségével készült.

Jelenleg nincs hivatalos megerősítés arra vonatkozóan, hogy a felvétel valódi vagy AI-generált lenne.

Palvin Barbi terhesen is szexibb, mint valaha

Várandóssága bejelentése óta minden megjelenése hatalmas figyelmet kap. Palvin Barbi terhesen is elképesztően gyönyörű a cannes-i filmfesztiválon. A világhírű magyar modell férjével, Dylan Sprouse-szal közösen jelentette be, hogy első gyermeküket várják. A képeket megtekintheti az Origo oldalán!