Felforr a levegő: meztelenruhában mutatta meg terhespocakját Palvin Barbi

Vajon mikor érkezik a magyar modell gyermeke? Palvin Barbi terheshasa igencsak gömbölyödik!
Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon mutatta meg először terhespocakját: ekkor vált bizonyossá az, amit jó ideje pletykáltak, miszerint a magyar modell és színész kedvese, Dylan Sprouse első gyermeküket várják.
Áttetsző felsőben fotózták a terhes Palvin Barbit
Palvin Barbara és kedvese a minap egy malibui partin vett részt, ahol a modell egy manapság oly divatos, úgynevezett meztelenruhát viselt, amely alá csak melltartót vett, és amihez egy barna bársonyszoknyát párosított. Nem is akarta takargatni egyre jobban gömbölyödő pocakját.
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