Felforr a levegő: meztelenruhában mutatta meg terhespocakját Palvin Barbi

Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon mutatta meg először terhespocakját: ekkor vált bizonyossá az, amit jó ideje pletykáltak, miszerint a magyar modell és színész kedvese, Dylan Sprouse első gyermeküket várják.

Palvin Barbi már nem titkolja terhességét: pocakját bátran mutogatja, ahol csak tudja

Fotó: LIONEL URMAN / BESTIMAGE / Northfoto

Áttetsző felsőben fotózták a terhes Palvin Barbit

Palvin Barbara és kedvese a minap egy malibui partin vett részt, ahol a modell egy manapság oly divatos, úgynevezett meztelenruhát viselt, amely alá csak melltartót vett, és amihez egy barna bársonyszoknyát párosított. Nem is akarta takargatni egyre jobban gömbölyödő pocakját.