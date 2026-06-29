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modell

Felforr a levegő: meztelenruhában mutatta meg terhespocakját Palvin Barbi

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Vajon mikor érkezik a magyar modell gyermeke? Palvin Barbi terheshasa igencsak gömbölyödik!
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modellmeztelenruhaPalvin Barbara

Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon mutatta meg először terhespocakját: ekkor vált bizonyossá az, amit jó ideje pletykáltak, miszerint a magyar modell és színész kedvese, Dylan Sprouse első gyermeküket várják

Palvin Barbi már nem titkolja terhességét
Palvin Barbi már nem titkolja terhességét: pocakját bátran mutogatja, ahol csak tudja
Fotó: LIONEL URMAN  / BESTIMAGE / Northfoto

Áttetsző felsőben fotózták a terhes Palvin Barbit

Palvin Barbara és kedvese a minap egy malibui partin vett részt, ahol a modell egy manapság oly divatos, úgynevezett meztelenruhát viselt, amely alá csak melltartót vett, és amihez egy barna bársonyszoknyát párosított. Nem is akarta takargatni egyre jobban gömbölyödő pocakját. 

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