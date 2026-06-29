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esküvő

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Pamela Anderson kisebbik fia: Egyvalaki azonban hiányzott... – Galéria

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Napsütés, tenger, hófehér homok, krisztálytiszta víz – ebben a környezetben mondta ki a boldogító igent Dylan Jagger Lee. Pamela Anderson kisebbik fia megnősült, az örömanya pedig nem is lehetne büszkébb.
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esküvőpamela andersondylan jagger lee

Igazi tündérmesébe illő esküvővel pecsételte meg szerelmét Pamela Anderson kisebbik fia, Dylan Jagger Lee és kedvese, Paula Bruss. A pár egy lélegzetelállító tengerparti helyszínen mondta ki a boldogító igent, a ceremónia pedig pontosan olyan romantikusra sikerült, amilyennek évekkel ezelőtt megálmodták. A képeken is jól látszik, hogy a meghitt pillanatokból nem volt hiány: a szerelmesek boldogan ölelték egymást, miközben családjuk és legközelebbi barátaik körében örök hűséget fogadtak egymásnak.

Pamela Anderson fia megnősült, az örömanyaga teljesen meghatódott az esküvőn.
Pamela Anderson meghatódott a fia tengerparti esküvőjén (Fotó: Northfoto)

Pamela Anderson fia megnősült: gyönyörű esküvője volt

A történetük már önmagában is filmbe illő. Dylan és Paula évek óta együtt élnek, tavaly nyáron pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: Dylan egy romantikus görögországi, rodoszi nyaralás során kérte meg szerelme kezét. Nem véletlen tehát, hogy az esküvő helyszínéül is a tengerpartot választották. A fehér homok, a hullámok morajlása és a ragyogó napsütés tökéletes díszletet biztosított ahhoz, hogy életük egyik legfontosabb napját megünnepeljék.

A képeken jól látszik, hogy a menyasszony, Paula Bruss egyszerre sugárzott eleganciát és természetességet. A Németországból származó belsőépítész és építész-tervező letisztult, hófehér menyasszonyi ruhát viselt, amely tökéletesen illett a tengerparti ceremónia könnyed hangulatához. Dylan sem a hagyományos, merev esküvői öltözéket választotta: stílusos, nyárias megjelenésével remekül passzolt feleségéhez.

Pamela Anderson fia, Dylan esküvője egyik pillanata filmbe illő jelenetté változott.
Az ifjú pár egy motorcsónakban kelt egybe (Fotó: Northfoto)

Pamela Anderson volt férje nem jelent meg a ceremónián

Az esküvő egyik legnagyobb sztárja azonban kétségtelenül Pamela Anderson volt. A legendás színésznő ragyogó mosollyal figyelte végig fia nagy napját. A családi eseményen Dylan bátyja, Brandon Thomas Lee is részt vett barátnője oldalán. Egyvalaki azonban hiányzott a vendégek közül: a fiúk édesapja, ugyanis Tommy Lee nem jelent meg az esküvőn, ennek oka pedig a néhány évvel ezelőtti verekedés, ami Dylan bátyja és édesapjuk között zajlott. A családhoz közel állók szerint azonban ez sem tudta beárnyékolni a különleges napot, hiszen Pamela mindig is rendkívül szoros kapcsolatot ápolt fiaival. Korábban többször is meghatóan beszélt arról, hogy Brandon és Dylan jelentették számára a legnagyobb kapaszkodót az életében, és úgy fogalmazott, hogy a fiai mentették meg őt a legnehezebb időszakokban.

Az alábbi képre kattintva lapozható végig galériánk a szerelmesek nagy napjáról:

Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Pamela Anderson fia esküvője
Galéria: Megnősült Pamela Anderson fia!
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Dylan laza öltözéket választott, ami passzolt a tengerparti hangulathoz

 

 

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