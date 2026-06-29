Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Pamela Anderson kisebbik fia: Egyvalaki azonban hiányzott... – Galéria

Igazi tündérmesébe illő esküvővel pecsételte meg szerelmét Pamela Anderson kisebbik fia, Dylan Jagger Lee és kedvese, Paula Bruss. A pár egy lélegzetelállító tengerparti helyszínen mondta ki a boldogító igent, a ceremónia pedig pontosan olyan romantikusra sikerült, amilyennek évekkel ezelőtt megálmodták. A képeken is jól látszik, hogy a meghitt pillanatokból nem volt hiány: a szerelmesek boldogan ölelték egymást, miközben családjuk és legközelebbi barátaik körében örök hűséget fogadtak egymásnak.

Pamela Anderson meghatódott a fia tengerparti esküvőjén (Fotó: Northfoto)

Pamela Anderson fia megnősült: gyönyörű esküvője volt

A történetük már önmagában is filmbe illő. Dylan és Paula évek óta együtt élnek, tavaly nyáron pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: Dylan egy romantikus görögországi, rodoszi nyaralás során kérte meg szerelme kezét. Nem véletlen tehát, hogy az esküvő helyszínéül is a tengerpartot választották. A fehér homok, a hullámok morajlása és a ragyogó napsütés tökéletes díszletet biztosított ahhoz, hogy életük egyik legfontosabb napját megünnepeljék.

A képeken jól látszik, hogy a menyasszony, Paula Bruss egyszerre sugárzott eleganciát és természetességet. A Németországból származó belsőépítész és építész-tervező letisztult, hófehér menyasszonyi ruhát viselt, amely tökéletesen illett a tengerparti ceremónia könnyed hangulatához. Dylan sem a hagyományos, merev esküvői öltözéket választotta: stílusos, nyárias megjelenésével remekül passzolt feleségéhez.

Az ifjú pár egy motorcsónakban kelt egybe (Fotó: Northfoto)

Pamela Anderson volt férje nem jelent meg a ceremónián

Az esküvő egyik legnagyobb sztárja azonban kétségtelenül Pamela Anderson volt. A legendás színésznő ragyogó mosollyal figyelte végig fia nagy napját. A családi eseményen Dylan bátyja, Brandon Thomas Lee is részt vett barátnője oldalán. Egyvalaki azonban hiányzott a vendégek közül: a fiúk édesapja, ugyanis Tommy Lee nem jelent meg az esküvőn, ennek oka pedig a néhány évvel ezelőtti verekedés, ami Dylan bátyja és édesapjuk között zajlott. A családhoz közel állók szerint azonban ez sem tudta beárnyékolni a különleges napot, hiszen Pamela mindig is rendkívül szoros kapcsolatot ápolt fiaival. Korábban többször is meghatóan beszélt arról, hogy Brandon és Dylan jelentették számára a legnagyobb kapaszkodót az életében, és úgy fogalmazott, hogy a fiai mentették meg őt a legnehezebb időszakokban.

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