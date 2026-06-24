"Nekünk reszeltek" – Elszabadult a pokol a fedélzeten: majdnem lezuhant Pásztor Anna repülője

Élete egyik legmegrázóbb élményéről mesélt Pásztor Anna a Napos oldal Pásztor Annával podcastben. Az énekesnő néhány nappal ezelőtt Erdélybe indult, ám az utazás olyan fordulatot vett, amire senki sem számított.
- Pásztor Anna Brassóba utazott volna
- A tomboló vihar miatt nem tudott leszállni a gép, a fedélzeten erulalkodott a káosz és a pánik
- Pásztor Anna az eset után újraértékelte az életét
Pásztor Anna podcastjében mesélte el a hátborzongató történetét
A Brassóba tartó repülőgép a szélsőséges időjárás miatt nem tudott leszállni, a fedélzeten uralkodó pánik pedig még ijesztőbbnek bizonyult, mint maga a turbulencia.
„Pár nappal ezelőtt Erdélybe utaztunk, Brassóba mentünk volna, csakhogy Brassónál a gép nem tudott leszállni. Megpróbálta a természet és az időjárás kettétörni a gépet. A gép nem annyira tűnt ellenállónak, mint amit én elvártam volna egy ekkora nagy masinától. Brassó felett köröztünk már körülbelül 40 perce, és általában nem szoktam félni, mert nagyon sokat utaztam, de az emberek reakciója sokkal félelmetesebb volt, mint az, ami történt.”
A fedélzeten egyre nőtt a feszültség. Az utasoknak végig becsatolva kellett maradniuk, miközben a kapitány újra és újra ugyanazt az utasítást ismételte.
Le voltunk szíjazva, nem mozdulhattunk meg, a kapitány pedig már negyedszerre mondta be, hogy ha nagyon nagy gáz van, akkor a csomagjainkat nem szabad magunkkal vinni. Az első háromnál még nem aggódtam, a negyedik viszont már gyanús volt.
Anna szerint még a légiutas-kísérőkön is látszott, hogy rendkívüli helyzet alakult ki. Kezdetben ugyan igyekeztek megnyugtató mosollyal fordulni az utasok felé, ám ahogy teltek a percek, a feszültség az ő arcukról is egyre nehezebben volt eltüntethető. A hangulat eközben egyre nyomasztóbbá vált, ami Anna félelmét is egyre fokozta.
„Mellettem egy idősebb úr elkezdett imádkozni, és keresztet vetni, ez sem segített. Valamint a másik oldalamon ülő fiú elkezdett hangosan káromkodni és csapkodni a székét, az sem segített. Mögöttem sírtak a gyerekek, valaki kiabált, és tényleg úgy nézett ki a gép, mintha ketté akarna törni.”
Pásztor Anna gyermekeire gondolt a legfélelmetesebb pillanatokban
Aztán elérkezett egy pillanat, amelyet soha nem fog elfelejteni.
Volt egy olyan momentum, ami a hangtechnikusunk gerincét majdhogynem megreccsentette. Olyan volt, mintha egy küklopsz hatalmas óriás oldalba rúgta volna a gépet. Na ez volt az a pillanat, amikor arra gondoltam, hogy nekünk reszeltek.
Az énekesnő ekkor különös felismerésre jutott. Visszagondolt a napjára, és rájött, hogy valahol mélyen már reggel óta motoszkált benne egy megmagyarázhatatlan feszültség. Kislánya aznap szokatlanul hosszan ölelte magához a reggelinél. A repülőre felszállva készített egy közös fotót a testvérével, mert átfutott rajta a gondolat, mi van, ha ez lesz az utolsó. Mielőtt pedig felszálltak volna, minden szerettének üzent, és leírta nekik, mennyire szereti őket.
A legnagyobb káosz közepén azonban valami váratlan történt benne.
„Valahogy elérkezett az a pont, amikor ebben az üvöltöző, recsegő-ropogó, magát dobáló gépben minden megnyugodott körülöttem. Ott ültem, rázkódtam, és egy furcsa kíváncsiság lett úrrá rajtam, hogy na, akkor lehetséges, hogy ma meglátjuk, hogy mi volt a terv. Egymás alá felíródtak nekem azok a dolgok, amiket fontosnak tartottam, de több dolog is olyan nevetségesen kicsinek tűnt. Végigvettem a szeretteimet, hogy rendben lesznek akkor is, ha nem vagyok itt, és rájöttem, hogy mindenki rendben lesz. És ez végtelen nyugalommal töltött el, hogy az élet, amit leéltem, fain, és mindenki oké lesz akkor is, ha nem vagyok.”
Pásztor Anna lányát látta maga előtt
A nyugalom azonban nem tartott sokáig. Hirtelen megjelent előtte egy kép. A jövő egy pillanata. Látta a kislányát felnőtt nőként, amint éppen életet ad első gyermekének.
Felkiáltott, hogy "Hol vagy, anya?". Ez pedig annyira elementáris erővel hatott rám, hogy egyszer csak így képzeletben, de homlokon csaptam magam, hogy ácsi! Itt nem lesz semmiféle haláleset, baleset, mert nekem még van egy nagyon fontos dolgom, hogy segítsek a kislányomnak a szülésnél, valamint az unokáknál.
Persze mindez még nagyon messze van, hiszen Anna lánya mindössze tízéves. Az énekesnő azonban úgy érzi, abban a pillanatban kapott egy feladatot az élettől, amelyet még nem teljesített.
„Olyan volt, mintha egy válaszút lett volna előttem. Az egyik út az, hogy csá, a másik pedig az, hogy maradunk. Végül ez utóbbit választottam.”
És mintha csak erre a döntésre várt volna a sors, alig húsz másodperccel később megszólalt a kapitány. Közölte, hogy Brassóban nem tudnak leszállni, de még elegendő üzemanyaguk van ahhoz, hogy biztonságosan elrepüljenek Bukarestbe.
A történet azonban itt sem ért véget: miután földet értek, Anna a táskájában egy különleges kincset talált: azt a négylevelű lóherét, amelyet a kislánya préselt le korábban, és amelyet már jó ideje hiába kerestek. Az énekesnő számára ez több volt egyszerű véletlennél. Egy apró jel, amely emlékeztette arra, amit odafent, a viharfelhők között már egyszer megértett: hogy még dolga van itt.