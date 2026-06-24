"Nekünk reszeltek" – Elszabadult a pokol a fedélzeten: majdnem lezuhant Pásztor Anna repülője

Élete egyik legmegrázóbb élményéről mesélt Pásztor Anna a Napos oldal Pásztor Annával podcastben. Az énekesnő néhány nappal ezelőtt Erdélybe indult, ám az utazás olyan fordulatot vett, amire senki sem számított.

Pásztor Anna halálközeli élménye fontos tanulságra hívta fel a figyelmét (Fotó: MW Bulvár)

Pásztor Anna Brassóba utazott volna

A tomboló vihar miatt nem tudott leszállni a gép, a fedélzeten erulalkodott a káosz és a pánik

Pásztor Anna az eset után újraértékelte az életét

Pásztor Anna podcastjében mesélte el a hátborzongató történetét

A Brassóba tartó repülőgép a szélsőséges időjárás miatt nem tudott leszállni, a fedélzeten uralkodó pánik pedig még ijesztőbbnek bizonyult, mint maga a turbulencia.

„Pár nappal ezelőtt Erdélybe utaztunk, Brassóba mentünk volna, csakhogy Brassónál a gép nem tudott leszállni. Megpróbálta a természet és az időjárás kettétörni a gépet. A gép nem annyira tűnt ellenállónak, mint amit én elvártam volna egy ekkora nagy masinától. Brassó felett köröztünk már körülbelül 40 perce, és általában nem szoktam félni, mert nagyon sokat utaztam, de az emberek reakciója sokkal félelmetesebb volt, mint az, ami történt.”

A fedélzeten egyre nőtt a feszültség. Az utasoknak végig becsatolva kellett maradniuk, miközben a kapitány újra és újra ugyanazt az utasítást ismételte.

Le voltunk szíjazva, nem mozdulhattunk meg, a kapitány pedig már negyedszerre mondta be, hogy ha nagyon nagy gáz van, akkor a csomagjainkat nem szabad magunkkal vinni. Az első háromnál még nem aggódtam, a negyedik viszont már gyanús volt.

Anna szerint még a légiutas-kísérőkön is látszott, hogy rendkívüli helyzet alakult ki. Kezdetben ugyan igyekeztek megnyugtató mosollyal fordulni az utasok felé, ám ahogy teltek a percek, a feszültség az ő arcukról is egyre nehezebben volt eltüntethető. A hangulat eközben egyre nyomasztóbbá vált, ami Anna félelmét is egyre fokozta.

„Mellettem egy idősebb úr elkezdett imádkozni, és keresztet vetni, ez sem segített. Valamint a másik oldalamon ülő fiú elkezdett hangosan káromkodni és csapkodni a székét, az sem segített. Mögöttem sírtak a gyerekek, valaki kiabált, és tényleg úgy nézett ki a gép, mintha ketté akarna törni.”