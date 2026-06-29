Évtizedes fájdalom szakadt fel Pataky Attilából a 75. születésnapja előtt: „Nagyon hamar elvitte őt a rák”

Július másodikán tölti be a 75. életévét a hazai rockzene történetének egyik legmeghatározóbb és legkarizmatikusabb alakja, Pataky Attila. Egy ilyen kerek, tiszteletre méltó évforduló minden ember életében alkalmat ad a mélyebb eszmefuttatásra, ám az EDDA Művek frontembere esetében ez a mérföldkő egészen különleges gondolatokat indított el. Az énekes egy megrázóan őszinte interjúban beszélt az elmúlásról egykori zenésztársai kapcsán.

Pataky Attila születésnapja közeledtével számvetést tartott az Origo kedvéért (Fotó: Havran Zoltán)

Pataky Attila szerint a létezés örök

Amikor az elmúlás gondolatáról és a földi lét mulandóságáról kérdeztük, a rocklegenda egy olyan költői képpel érzékeltette az emberi sorsot, ami hűen tükrözi sajátos spirituális világképét. Véleménye szerint nem tragédiaként kell felfognunk a távozást, hiszen a lényegünk nem vész el a fizikai test halálával:

Annyi az élet, mint augusztusban a csillaghullás. Életkapu, halálkapu: jövünk, megyünk, de én nem félek, mert a létezés örök. Tapasztalunk, megélünk dolgokat, visszük magunkkal

– fogalmazott az énekes. Ezt a rendíthetetlen hitet egy különleges jövendölés is erősíti benne, amely kijelöli az útját egészen a végső percekig, megmutatva, hogy a hivatása egybeforrt a sorsával: „A látó barátaim szerint az utolsó leheletemig énekelni fogok” – tette hozzá.

Saját bőrén tapasztalta meg a rombolást

Ez a belső béke abból a felismerésből fakad, hogy az énekes szerint mindannyian egy bizonyos feladattal érkezünk erre a világra, ám a jövőnk mégsem teljesen kőbe vésett. Úgy véli, a kapott kereteken belül van mozgásterünk, és a döntéseink határozzák meg a szellemi utunkat: „Megérkezünk egy biológiai idővel és azt éljük meg, persze ott van a szabad akarat, 10-20 százaléknyi, de mindig van lehetőséged választani. Az idő mindig megmutatja: a lelkes építeni, a lelketlen ártani fog” – magyarázta Attila.

Ez a filozófia vezette el őt ahhoz a szigorú morális alapelvhez, amelyet ma már zsinórmértékként követ, és amelyből semmilyen körülmények között nem enged: „Ha egy mód van rá, ne árts.” Ugyanakkor az EDDA vezére férfias őszinteséggel vallotta be, hogy a múltban ő maga sem volt tévedhetetlen, és a saját bőrén kellett megtanulnia, mi az, ami valóban számít az életben: „Az élet ezt igazolta nekem, én magam, ha belecsúsztam ilyenbe, úgy érzem, nagyon megfizettem érte. Nem érdemes csak a szeretet útját járni, a többi illúzió, nem létezik. 75 évesen tudom, hogy nagyon hamar eljön az a pillanat, amikor menni kell, és csak a tudat, a lélek megy tovább” – mondta elgondolkodva.