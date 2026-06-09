Dráma a színpadon – súlyos balesete volt Péterfy Borinak

A baleset szerencsére nem járt maradandó sérüléssel, de 18 év távlatából is jó emlékszik rá az énekesnő. Az első problémám a szememmel még lassan 18 éve történt, A vámpír című szám klipforgatásán, amelyet Mundruczó Kornél rendezett - emlékezett vissza a drámai esetre.

Dráma a színpadon. Péterfy Bori kishíján megvakult Fotó: Polyák Attila, Origo

Egy pezsgős dugóval kilőttem az egyik szemem, ráadásul egészen közelről, szóval akkor tényleg rezgett a léc.

Dráma a színpadon

Az első pillanatokban azt hittem, megvakulok a fél szememre. Mondjuk az is egy izgalmas karakter lett volna, bár a színészi pályámat valószínűleg módosította volna egy ilyen helyzet. Jó, ez egy kicsit morbid, de hála istennek megúsztam, és a mai vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy a baleset nem hagyott nyomot a szememen – mondta a Thinwood Szemüveg Szabóság YouTube Short videójában. (Blikk)