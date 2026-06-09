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baleset

Dráma a színpadon – súlyos balesete volt Péterfy Borinak

1 órája
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Közvetlen közelről egy pezsgősdugóval lőtte magát szemen Péterfy Bori a Vámpírok című dal forgatásán. A drámai pillanatok alatt Péterfy Bori meg volt róla győződve, hogy megvakult a fél szemére.
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balesetpéterfy boriénekesnő

A baleset szerencsére nem járt maradandó sérüléssel, de 18 év távlatából  is jó emlékszik rá az énekesnő.  Az első problémám a szememmel még lassan 18 éve történt, A vámpír című szám klipforgatásán, amelyet Mundruczó Kornél rendezett - emlékezett vissza a drámai esetre. 

Dráma a színpadon. Péterfy Bori kishíján megvakult
Dráma a színpadon. Péterfy Bori kishíján megvakult Fotó: Polyák Attila, Origo

Egy pezsgős dugóval kilőttem az egyik szemem, ráadásul egészen közelről, szóval akkor tényleg rezgett a léc. 

Dráma a színpadon

Az első pillanatokban azt hittem, megvakulok a fél szememre. Mondjuk az is egy izgalmas karakter lett volna, bár a színészi pályámat valószínűleg módosította volna egy ilyen helyzet. Jó, ez egy kicsit morbid, de hála istennek megúsztam, és a mai vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy a baleset nem hagyott nyomot a szememen – mondta a Thinwood Szemüveg Szabóság YouTube Short videójában. (Blikk)

 

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