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Pető Brúnó

Pető Brúnó nem áll le a bosszúhadjárattal: több ezer ember előtt alázta meg DJ Yaminát

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Áll a bál DJ Yamina és Pető Brúnó között, a nyilvános adok-kapok továbbra sem csillapodik. A két előadó szócsatája napok óta témát szolgáltat a rajongóknak, és úgy tűnik, Pető Brúnó még mindig nem engedte el az ügyet.
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Pető BrúnóDJ YaminabeszólásBudapest Park

DJ Yamina és Pető Brúnó között a napokban nyilvános konfliktus robbant ki, miután a lemezlovas egy videóban kritizálta azokat a lányokat, akik KKevin, Németh Vini és Brúnó „Kik ezek” című dalára készítenek videókat. A DJ szerint azok a nők, akik az ilyen jellegű tartalmakhoz adják az arcukat, később nehezen találnak majd férjet maguknak, Pető Brúnó pedig előbb az Instagram-oldalán reagált a kijelentésekre, most pedig a Budapest Park színpadáról is visszaszólt neki – írja a Bors.

Pető Brúnó
Pető Brúnó váratlan húzással üzent Dj Yaminának
Fotó: Pető Brúnó / Instagram

Pető Brúnó újra odaszúrt DJ Yaminának

A rapper a Budapest Park színpadán sem hagyta szó nélkül a történteket, amikor több barátjával együtt lépett fel a közönség előtt. Az est során KKevin, Németh Vini és Spacc is csatlakozott hozzá, így a rajongók több közös dalt is hallhattak. Természetesen a „Kik ezek” című szám sem maradhatott ki a műsorból, amely az elmúlt napokban a vita középpontjába került. A dal előtt azonban váratlan húzással készültek a fiúk: lejátszottak egy részletet DJ Yamina korábbi videójából. A hangfelvételen többek között az is elhangzott: 

Úristen lányok, ne már! Kik ezek, de rajok?

 A közönség azonnal felismerte a mondatot, és hangos ovációval reagált rá. Ezt követően a zenészek teljes erőbedobással adták elő a dalt, miközben a rajongók végig együtt énekeltek velük. Sokan úgy értelmezték a jelenetet, mint egy újabb odaszúrást DJ Yamina felé. Ez azért is keltett feltűnést, mert Pető Brúnó korábban arról beszélt, hogy nem haragszik a lemezlovasra. A koncerten látottak alapján azonban sokak szerint továbbra sem sikerült lezárni a konfliktust. Egyelőre kérdéses, hogy a felek képesek lesznek-e rendezni a nézeteltérésüket, vagy a nyilvános üzengetés tovább folytatódik.

Pető Brúnó kínos vallomása: még soha nem randizott

Meglepő részletet árult el magánéletéről Pető Brúnó egy korábbi tévés adásban. A TV2 műsorvezetője elmondta, hogy bár sokan nőcsábásznak tartják, valójában még soha nem volt klasszikus randin, mert szerinte az ismerkedésnek ez a formája túlságosan „basic”. A rapper úgy fogalmazott, hogy őt mindig a lányok találták meg, és a fontos kapcsolatai inkább spontán alakultak ki, nem előre megszervezett találkozások során.

 

DJ Yamina szexi fotóval húzta fel a rajongókat

DJ Yamina egy merész Instagram-fotóval hívta fel magára a figyelmet, de a látványos poszt ezúttal fontos bejelentést is rejtett. A népszerű lemezlovas elárulta, hogy hamarosan érkezik új dala, amelynek országos premierje a Rádió 1-en lesz.

 

 

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