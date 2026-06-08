Csúnya balesetet szenvedett Pindroch Csaba, kórházba kellett szállítani

Pindroch Csaba egy fotót is megosztott a beavatkozás után, amelyen jól látszik, hogy bal kezén a kisujját be is gipszelték – írja a Bors.

Pindroch Csaba

Fotó: Nógrád Megyei Hírlap/Vendel Lajos

Pindroch Csaba a humorát nem veszítette el

„Történt velem egy kis baleset, mondjuk úgy, hogy oda nyúltam, ahová nem kellett volna” – írta humorosan a bejegyzésében.

Pindroch Csaba elárulta, hogy két összeveszett kutyát próbált szétválasztani, amikor megsérült. A legrosszabb azonban nem is maga a varrás volt számára.

A legfájdalmasabb az volt, hogy valahogy le kellett húzni a bedagadt ujjamról a jegygyűrűmet… vagy tíz percig tartott

– fogalmazott.

A színész a rá jellemző humorral próbálta kezelni a történteket, és még egy vicces tanulságot is levont az esetből:

„Ne nyúlka-piszka, mert megszúr a bicska!”

A népszerű színész a poszt végén azt is hozzátette, hogy mostantól „eltartott kisujjal” issza majd a kávét, mint az urak.

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