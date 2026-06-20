A mai napig viseli a "Luxusfeleség" megbélyegzését! Polgár Tünde megrázó vallomása sokkolta a rajongókat!

Sokan a mai napig a Feleségek luxuskivitelben című reality-műsorból ismerik fel őt, és ez a kép mélyen összeolvadt a személyiségével. Bár a műsor óta rengeteg idő telt el, a "luxusfeleség" matrica sokak szemében örökre rajta maradt. Polgár Tünde azonban nem bánja a múltat.

Polgár Tünde férje, Polgár Árpád is hasonló körülmények közül származik (Fotó: fotó: MW Bulvár)

Polgár Tünde a Feleségek luxuskivitelben szereplését nem bánta meg

Ahogy egy őszinte bejegyzésében fogalmazott, a show csak egy fontos állomás volt az életében, amely segített azzá válni, aki ma. A műsor előtt még közösségi oldala sem volt, ma pedig influenszerként százezrek követik. Ezt a pozíciót azonban nem rangként, hanem felelősségként éli meg: hiszi, hogy a példamutatás a legfontosabb feladata. A csillogó jelen mögött azonban egy döbbenetesen nehéz múlt áll. Míg férje, Polgár Árpád műkincskereskedő egy szeretetteljes, zalai családból indult a siker útjára, addig Tünde gyermekkora Borsodban maga volt a földi pokol. A milliárdos feleség nem aranykanállal a szájában született; egy szegény borsodi faluból, rendkívül nehéz körülmények közül küzdötte fel magát.

Paplan alatti sírás és a hányásvödör

Tünde múlt év folyamán könnyek között vallott arról a traumatikus családi háttérről, amely meghatározta a kislánykorát. Édesanyja súlyos alkoholizmusa rányomta a bélyegét a mindennapokra. Öt-hatéves koráig fel sem tűnt neki a probléma, ám utána a családi fészek valóságos csatatérré változott, ahol mindennaposak voltak a szappanoperába illő, üvöltözős jelenetek.

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– emlékezett vissza a megrázó részletekre Youtube csatornáján. Miközben a legtöbb embernek a szép emlékek ugranak be a gyermekkoráról, neki az testvérével való rettegés maradt meg, amikor a paplan alá bújva sírtak a félelemtől. Gyermekként olyan feladatok hárultak rá, amelyeket egyetlen kicsinek sem szabadna átélnie: neki kellett vinnie a hányásvödröt és feltakarítania a részeg édesanyja után. Az iskolai szünetek sem a felhőtlen nyaralásról szóltak, hanem arról, hogy a rehabilitációs intézetekben látogatta az anyját.