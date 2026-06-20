A mai napig viseli a "Luxusfeleség" megbélyegzését! Polgár Tünde megrázó vallomása sokkolta a rajongókat!

Sokan a mai napig a Feleségek luxuskivitelben című reality-műsorból ismerik fel őt, és ez a kép mélyen összeolvadt a személyiségével. Bár a műsor óta rengeteg idő telt el, a "luxusfeleség" matrica sokak szemében örökre rajta maradt. Polgár Tünde azonban nem bánja a múltat.
Polgár Tünde a Feleségek luxuskivitelben szereplését nem bánta meg
Ahogy egy őszinte bejegyzésében fogalmazott, a show csak egy fontos állomás volt az életében, amely segített azzá válni, aki ma. A műsor előtt még közösségi oldala sem volt, ma pedig influenszerként százezrek követik. Ezt a pozíciót azonban nem rangként, hanem felelősségként éli meg: hiszi, hogy a példamutatás a legfontosabb feladata. A csillogó jelen mögött azonban egy döbbenetesen nehéz múlt áll. Míg férje, Polgár Árpád műkincskereskedő egy szeretetteljes, zalai családból indult a siker útjára, addig Tünde gyermekkora Borsodban maga volt a földi pokol. A milliárdos feleség nem aranykanállal a szájában született; egy szegény borsodi faluból, rendkívül nehéz körülmények közül küzdötte fel magát.
Paplan alatti sírás és a hányásvödör
Tünde múlt év folyamán könnyek között vallott arról a traumatikus családi háttérről, amely meghatározta a kislánykorát. Édesanyja súlyos alkoholizmusa rányomta a bélyegét a mindennapokra. Öt-hatéves koráig fel sem tűnt neki a probléma, ám utána a családi fészek valóságos csatatérré változott, ahol mindennaposak voltak a szappanoperába illő, üvöltözős jelenetek.
Sötétedéskor összeszorult gyomorral mentem haza
– emlékezett vissza a megrázó részletekre Youtube csatornáján. Miközben a legtöbb embernek a szép emlékek ugranak be a gyermekkoráról, neki az testvérével való rettegés maradt meg, amikor a paplan alá bújva sírtak a félelemtől. Gyermekként olyan feladatok hárultak rá, amelyeket egyetlen kicsinek sem szabadna átélnie: neki kellett vinnie a hányásvödröt és feltakarítania a részeg édesanyja után. Az iskolai szünetek sem a felhőtlen nyaralásról szóltak, hanem arról, hogy a rehabilitációs intézetekben látogatta az anyját.
Polgár Tünde: „Abban a percben végleg lezártam egy újabb szobát.”
Polgár Tünde és testvére szenvedései akkor értek véget, amikor a szülei elváltak és mindketten az édesapjukhoz kerültek. Akkor az anyjuk kitagadta őket és többé nem is volt részese a család életének. Az asszony csak sokkal később jelentkezett, de abban sem volt köszönet. „Felnőttként megpróbáltam rendezni a viszonyunkat, de nem voltam rá képes. Tizenkét éves korom után mindössze kétszer találkoztunk. Egyszer az édesanyja temetésén, amikor konkrétan átnézett rajtam és még csak a közelembe sem jött, majd jó pár évvel később, amikor már gyermekem és családom volt. Felhívott, hogy a fejemre olvassa, mik a gyermeki kötelességeim. Sorolta, hogy mire van szüksége, mert kórházban van. Derült égből jött a telefon és nem is tudtam vele mit kezdeni. Küldtem neki pénzt és mindent, amit lehetett. De arra nem voltam képes, hogy találkozzak vele. Nem kérdezte meg, hogy mi van velem és az öcsémmel. Azt sem, hogy van-e unokája, vagy hogy miként élek… Abban a percben, végleg lezártam egy újabb szobát. Mindaddig, amíg meg nem halt…” – mondta a Polgar net YouTube-csatorna videójában Polgár Tünde.