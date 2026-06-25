Ráthonyi-Palácsik Tímea könnyek között tálalt ki a terhesség megrázó részleteiről

Ráthonyi-Palácsik Tímea, Andy Vajna volt párja drámai interjúban vallott a béranyával való kapcsolatáról, a maró féltékenységről és a saját családjával való konfliktusairól.

Ráthonyi-Palácsik Tímea gyermekvállalása nem egy egyszerű menet volt, sokat küzdött érte

(Fotó: Instagram)

Ráthonyi-Palácsik Tímea: „Nagyon féltem attól, hogy mások hogyan fognak ítélkezni”

Timi nyíltan beszélt arról, hogy Magyarországon a béranyaság kérdése még mindig komoly előítéletekbe ütközik, és a környezete – beleértve a saját édesanyját is – rendkívül nehezen fogadta el ezt a döntést.

Én nagyon féltem attól, hogy mások hogyan fognak ítélkezni, hiszen főleg a magyarok szeretnek olyan dolgokról ítélkezni, amit nem értenek meg, nem tudják, hogy ez mivel jár, milyen fájdalom, mennyi út vezetett, amit végigjártam ahhoz, hogy ez legyen az utolsó megoldás, amihez nyúlni kell. És gyakorlatilag a saját anyukámmal is vita volt, hogy béranyás gyerek, hogy miért kell azt... És nem értette meg, de most már egyébként szívből szereti, és él-hal érte...”

– mondta elcsukló hangon Timi.

A legnehezebb azonban a saját belső vívódása volt, hiszen nőként borzasztóan élte meg, hogy kimarad a klasszikus babavárásból.

„...de nagyon fájt nekem, hogy béranya mellett döntöttünk, hiszen nem élhetem át a terhességet, nem tudom szoptatni, nem tudom átérezni azt, amikor először rugdos. Szóval egy ilyen kettősség volt bennem, hogy örültem is neki, meg hogy neki sikerült, de közben pedig nagyon féltékeny is voltam, és fájt, és lelkileg szenvedtem is...”– kezdte mesélni Andy Vajna volt felesége.

Ráthonyi-Palácsik Tímea kislánya és fia között csak hat hónap van

(Fotó: Instagram)

A maró féltékenység és a folyamatos tesztelés

Az üzletasszony bevallotta, hogy a béranya terhessége alatt végig hatalmas kontrollkényszerrel és szorongással küzdött, sokkal jobban aggódott, mint később a saját várandóssága alatt.

...Még jobban izgultam egyébként, mint a saját terhességem alatt: hogy mit csinál, jól van-e a baba, betakarja-e a hasát, elmegy-e megfelelően a kezelésekre. Szóval igen, eléggé aggódtam amiatt, hogy tud-e eleget pihenni. Sokkal jobban izgultam akkor, amikor ő volt terhes. Viszont nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, ő egy 24 éves fiatal lány, aki otthon van a saját gyerekeivel.

Mint kiderült, a kismamának sem volt könnyű dolga: „Kettő fia van, egy kettő is négy éves, szóval azért is megterhelő volt neki, hogy a saját gyerekeit is el kell látni, miközben az én babámmal terhes. És nem tudtam, hogy eleget tud-e pihenni.” A béranya indítékai azonban nemesek voltak: „Ő egyébként azért vállalta el ezt a béranyaságot, mert szerettek volna házat venni, és szeretett volna biztonságos környezetet teremteni a saját gyerekeinek. Akkoriban halt meg az édesanyja, és megígérte neki, hogy szeretne segíteni másoknak. Ráadásul ő imád terhes lenni, szóval gyakorlatilag ekkor mondta azt, hogy szeretne béranya lenni.”