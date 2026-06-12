Roham miatt került intenzív osztályra az agyi kómával küzdő Majácska

A roham után Majácskát azonnal a miskolci kórházba vitték, ahol két napot az intenzív osztályon töltött. Mint kiderült, a kislány hormonháztartása teljesen felborult, emiatt a vérnyomása és a vércukorszintje veszélyesen magasra emelkedett, miközben a szívzöreje is felerősödött.

Roham miatt került intenzív osztályra Majácska (Képünk illusztráció!)

Fotó: Aditya Romansa / Unsplash

Roham borította fel a család életét

Édesanyja, Horváth Adrienn rémülten hívott mentőt, amikor látta, hogy Majácska állapota pillanatok alatt kritikussá válik. Bár a kislány állapota már stabilabb, továbbra is kórházban van, infúziós kezelést kap, és az orvosoknak hetekbe, akár hónapokba is telhet, mire beállítják az értékeit.

Az agyi kómával küzdő kislány hirtelen rosszulléte miatt a Budapestre tervezett fontos beavatkozások is elmaradnak.

Az orrjárat-tágítást és a szívkatéter-beültetést csak akkor végezhetik el, ha Majácska állapota tartósan rendeződik.

A család helyzetét tovább nehezítik az egyre növekvő költségek. Az egyedülálló édesanya egyszerre küzd a kórházi bentlét, az utazások, a kezelések és az otthoni ápolási eszközök terheivel. Majácska története most minden eddiginél több figyelmet és segítséget igényel.

A család teljes történetéről, illetve a segítségnyújtás lehetőségéről a Bors cikkében olvashat.