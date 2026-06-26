Rubint Réka átesett a német kezelésen! – Megszólalt Schobert Norbi az állapotáról

Rubint Réka már több, mint négy éve küzd súlyos betegségével, ami miatt most Németországban kerestek fel férjével együtt egy bergi gyógyító- és kutatóközpontot, ahol Gansuage professzor műtötte Rékát. Schobert Norbert is vele tartott, hogy támogassa és felesége mellett legyen ebben a pokolian nehéz időszakban. Lapunk megkereste a családapát, aki részletesen beszámolt a német kezelésről, ami nagy gyógyulási arányt mutat és az orvosok is reménykednek a gyors felépülésében.

Rubint Réka betegsége miatt utazott ki férjével Németországba, ahol megkapta a legújabb kezelést (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka állapota egyre csak javul

Réka megkapta a szükséges dendrikus sejtterápiát Németországban, ami olyan tumorölő dendrikus sejteket termel, amik végeznek a tumorsejtekkel. Nagyon jó a gyógyulási arány, a negyedik stádiumban nagyjából 64%, ami sokkal jobb, mint a kemoterápia

– mondta lapunknak Schobert Norbert.

A sok edzés és különböző alakreformtáborok is nagy segítséget nyújtanak Rékának, mivel olyan emberek veszik ott körbe őt, akik lelki támaszt tudnak neki nyújtani. Réka egészségügyi állapotán pedig meg is látszik a kezelés és a közösség biztató ereje. „Ki van virulva, edz, ép és szerintem egy év múlva már meg fog gyógyulni” – mesélte reménykedve a támogató férj.

Rubint Réka és Schobert Norbert továbbra is folytatják az edzéseket, amiben már lányuk is részt vesz néha (Fotó: Szabolcs László)

Még idén vissza kell menniük Schobert Norbiéknak

Már másodjára voltunk kint, mivel az első alkalommal csak vért vettek tőle. Ám 3-4 hónap múlva ismét kiutazunk, akkor már csak kontrollra és abban bízunk, hogy addigra csökkenni fog a beteg sejtek száma

– árulta el lapunknak a fitneszedző.

Rubint Rékán sokáig nem látszott a betegség, mivel nem nagyon lassított az elképesztő tempóból. Miután a nagy nyilvánosság elé kiállt és őszintén vallott az elmúlt négy év pokláról, kevesebb edzést és tábort vállal, ám így is hihetetlen bíróképességet mutat. „Szerencsére továbbra is tudja folytatni az edzéseket, csak most pihenő fázisban van és heti egy edzést tud vállalni. Ilyenkor én vagy a lányunk segítünk Rékának” – emelte ki Schobert Norbert.