Tovább támadják Rubint Rékát, nem hagyja magát a fitneszlady: „Van lehetőségünk az onkológián találkozni csütörtökön”

Rubint Réka betegségére még áprilisban derült fény, mivel elmondása szerint látványos jelei is voltak, amit már nehezen tudott titokban tartani. Azóta már-már közellenséggé vált, mivel sok kritikát kap betegsége miatt. Sokan azt gondolják, hogy Réka nem is beteg, csak megjátssza magát. „Két napja kórházi szobából, kopasz fejjel remegett, most meg ugrál? Ennyire kell a pénz? Nem baj, majd szénné mérgezett Norbi update meggyógyítja” – írta az egyik kommentelő, akinek Réka személyesen válaszolt.

Rubint Réka férje, Schobert Norbert mindenben támogatja feleségét ebben a pokolian nehéz helyzetben (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka bevédte magát

Az nem 2 napja volt, hanem 3 hete. Június 1-jén műtöttek. De valóban olyan, mintha 2 napja lett volna, így rohan az idő. Ezért is fontos a lelked ápolása. Nehogy lemaradj a mentális fejlődésről

– válaszolt hozzászólásban a családanya.

Olyan ember is akadt, aki szavahihetetlennek nevezte Réka történetét, amire Réka már erősebb üzenetet küldött. „Csütörtökön délelőtt kapom a következő infúziós kezelést. Nyugodtan velem tarthatsz, legalább nem fogok unatkozni és lesz lehetőséged abban az 1 órában helyretennünk a zűrzavart az agyadban. A profilképed alatt szereplő adatok alapján budapesti vagy, így van lehetőségünk az onkológián találkozni csütörtökön” – invitálta egy személyes találkozóra a rosszakaróját Rubint Réka.

Rubint Réka parókáját is elhagyta, miután tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka betegsége ellenére sem hagyja abba az edzéseket

Ez biztos, hogy nem tesz jót a gyógyulásnak, nem kíméli a szervezetét, de hát ő tudja

– jegyezte meg az egyik kommentelő Réka posztja alatt.

A fitneszedző azonban elmondása szerint inkább az onkológus professzoroknak hisz, mivel szerintük nem káros, ha tovább folytatja az edzéseket.

Sokan azt gondolják, hogy Rékának tüdőrákja van, ám ez nem igaz, mivel Réka betegségének neve, a PECOMA. „Az áttétet keveri a tüdőrákkal. A lényeg, hogy odapiszkíthat valamit” – emelte ki Instagram-oldalán a fitneszedző. Későbbi kommentjében azt is kifejtette Rubint Réka, hogy a köhögése még nem múlt el, ám bízik benne, hogy idővel ez is szépen regenerálódik majd.