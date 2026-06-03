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betegség

Nem titkolja tovább: Rubint Réka elárulta, mi történik vele a kórház falai között

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Sokan aggódnak a fitneszkirálynőért, miután nyilvánosságra hozta súlyos betegségét. Rubint Réka most a kórházból jelentkezett be, és biztató üzenetet küldött a rajongóinak.
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betegségSchobert NorbiRubint Réka

Rubint Réka az elmúlt időszakban rengeteg támogatást kapott, miután elárulta, hogy daganatos betegséggel küzd. A fitneszedző sokáig nem beszélt nyilvánosan a harcáról, ám a róla terjedő találgatások miatt végül őszintén mesélt az állapotáról – írja a Bors.

20260411 BudapestNagy Duett döntő.Fotó: Tumbász Hédi (TUM)MW Bulvárképen: Rubint Réka
Rubint Réka a kórházból jelentkezett be, és biztató üzenetet küldött a rajongóinak. Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka a gyógyulásra koncentrál

A sztár most egy kórházi videóban jelentkezett be, ahol elárulta, hogy már túl van egy fontos beavatkozáson. Hangsúlyozta, hogy nem betegként tekint magára, hanem olyan emberként, aki elindult a gyógyulás útján.

„Meg fogok gyógyulni!” – mondta magabiztosan Rubint Réka.

Rubint Réka és Schobert Norbi őszintén beszélnek a nehéz időszakról

A fitneszedző szerint a családja, a hite és férje, Schobert Norbert támogatása ad neki erőt a mindennapokban. A házaspár hamarosan a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban is őszintén beszél majd arról, hogyan változtatta meg az életüket ez a nehéz időszak.

Megrázó vallomást tett Rubint Réka: „Nem tudom, mennyi időm van hátra”

A fitneszedző őszinte és megrázó vallomást tett betegségéről. Rubint Réka elárulta, hogy bár rendkívül bizakodó, továbbra sem tudja, mennyi ideje van hátra, ezért próbál minden pillanatot a lehető legteljesebben megélni.

Schobert Norbi családját újabb csapás érte – egyszerre több betegséggel harcolnak

Nehéz időszakon van túl a Schobert család, de most biztató hírek érkeztek. Rubint Réka állapotáról Schobert Norbi beszélt, aki szerint felesége az utóbbi időben sokat erősödött.

 

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