Megrázó vallomást tett Rubint Réka: „Nem tudom, mennyi időm van hátra”

„Elmondhatom magamról, hogy tényleg nem tudom, hogy mennyi időm van hátra. Nem tudom, hogy egy év, tíz év, harminc év” – fogalmazott a háromgyermekes édesanya. Rubint Réka arról is beszélt, hogy korábban rengeteget dolgozott, folyamatosan hajtotta magát, és sokáig úgy érezte, szinte legyőzhetetlen. A diagnózis azonban teljesen átformálta a gondolkodását – derül ki a Bors cikkéből.

Egyetlen nagy álma maradt Rubint Rékának

Mint mondta, a betegsége tudatosabbá és nyugodtabbá tette, miközben megtanította arra is, hogy jobban értékelje az élet apró örömeit. Férje, Schobert Norbert és családja végig mellette álltak a legnehezebb időszakokban is.

Rubint Réka könnyek között arról is beszélt, hogy egyetlen igazán nagy álma maradt: szeretné látni a leendő unokáit.

Csak a Jóisten segítsen nekem, hogy a legnagyobb álmom megvalósuljon. Az pedig az, hogy lássam a kisunokáimat”

– mondta elcsukló hangon.

A fitneszedző szerint a rajongók szeretete és támogatása is rengeteget segít neki a mindennapokban. Elmondása alapján az elmúlt négy évben több mélypontja is volt, de mostanra ismét sikerült megtalálnia önmagát.

Úgy tűnt, végre érkezik egy kis nyugalom a hosszú és megterhelő kezelések után, ám a legnehezebb időszak még mindig nem ért véget számára. Rubint Réka az elmúlt hetekben már örömmel mutatta meg követőinek, hogy a kemoterápiás kezelések után újra növekedésnek indult a haja, ami számára is reményt és lelki erőt adott.

Nehéz időszakról beszélt a fitneszedző. Rubint Réka elmondta, hogy férje, Schobert Norbi teljesen összeomlott, amikor kiderült a betegsége. Végül kemény döntést hozott, mert nem akarta, hogy a félelem irányítsa a gyógyulását.