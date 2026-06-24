Elmondhatatlanul büszke Rubint Réka a gyerekeire: „Ti betartottatok minden ígéretet, most rajtam a sor”

Nehéz éveket él meg Rubint Réka és családja. A fitneszlady nemcsak a rosszindulatú daganatos betegségével és az azt követő kezelésekkel küzd, hanem azokkal a bántásokkal és támadásokkal is, amelyek a betegsége felvállalása óta érték. Mindezek közepette azonban három gyermeke olyan teljesítményt nyújtott, amire minden édesanya büszke lenne.

Rubint Réka gyerekei csendben támogatják édesanyjukat (Fotó: TV2)

Rubint Réka betegségét 4 éve fedezték fel

A tanév végén ugyanis egymás után érkeztek a szebbnél szebb eredmények: kitűnő bizonyítványok, sikeres érettségik, emelt szintű vizsgák és nyelvvizsgák bizonyítják, hogy Schóbert Lara, Norbi és Zalán nemcsak a tanulásban álltak helyt, hanem emberileg is példát mutattak.

Réka a közösségi oldalán osztotta meg büszkeségét, és egy rendkívül érzelmes üzenetben vallott arról, mennyit jelent számára gyermekei kitartása és szeretete.

Elmondhatatlanul büszke vagyok a gyermekeimre! Itt vannak ezek a csodálatos eredmények, kitűnő iskolai, érettségi, emelt szintű érettségi és nyelvvizsga bizonyítványok, de a ti legnagyobb értéketek a lelketek. Az alázattal, szeretettel, empátiával, szorgalommal teli lelketek és akadályokat nem ismerő mentalitásotok! Annyira, de annyira hálás vagyok, hogy az édesanyátok lehetek! És ti mindezt úgy tettétek szépen csendben, hogy közben értem aggódtatok és aggódtok minden egyes nap… 4 évvel ezelőtt, amikor megkérdeztétek tőlem (pedig akkor szinte semmit nem tudtatok még), hogy hogyan tudtok nekem segíteni? Én akkor csak annyit feleltem: legyetek jók! És ti ezt tettétek és teszitek minden egyes nap. Köszönöm, hogy számíthatok rátok mindig, mindenben! Nagyon szeretlek titeket! Nagyon! Ti betartottatok minden ígéretet! Most rajtam a sor, hiszen azt ígértem, hogy meg fogok gyógyulni! Így lesz! Hiszem és tudom! És soha nem fogom feladni!

– írta Rubint Réka Instagram-oldalán.

Rubint Réka ígéretet tett a gyerekeinek (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka gyerekei betartották az ígéretüket

Rubint Réka családja számára az elmúlt négy év nemcsak a betegséggel való küzdelemről szólt, hanem arról is, hogyan tudnak egymás támaszai lenni a legnehezebb helyzetekben. Miközben Réka a kezelések és a gyógyulás útját járta, gyermekei csendben teljesítették azt az egyetlen kérést, amelyet édesanyjuktól kaptak.