48 éves lett Rubint Réka: nemcsak sikerek, komoly küzdelmek is kísérik az útját – Galéria

Rubint Réka már egyetemistaként is oda volt az edzésért és órákat is adott évfolyamtársainak. Azóta pedig az ország egyik, hanem a legnagyobb neve lett a fitnesz világában. Férjével, Schobert Norberttel már több, mint két évtizedes házasság köti őket össze, illetve három, csodálatos gyermekük, Norbert, Lara és Zalán. Rubint Réka neve mostanság azonban nem a pozitív hírekkel kapcsolatban jelenik meg, mivel hosszú ideje küzd betegségével.

Rubint Réka betegsége már 2022 óta jelen van életében (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka nagy harcot vív betegségével

Két éve még Schobert Norbi egy romantikus nyaralásra rabolta el Rékát, ám akkor még semmit nem sejtettek a rajongók. A mostani kicsit másabb hangulatban telik, mivel már mindenki tisztában van azzal a pokollal, amit át kell élniük.

Rubint Réka kemoterápiákon, áttéten, több műtéten és egy német sejtkezelésen is túl van már, férje, Schobert Norbi elmondása szerint pedig már a gyógyulás útjára lépett.

Réka megkapta a szükséges dendrikus sejtterápiát Németországban, ami olyan tumorölő dendrikus sejteket termel, amik végeznek a tumorsejtekkel. Nagyon jó a gyógyulási arány, a negyedik stádiumban nagyjából 64%, ami sokkal jobb, mint a kemoterápia

— mesélte korábban lapunknak a családapa.

Rubint Réka bombasztikus formában van, még a folyamatos terápiák ellenére is (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka és Schobert Norbi elválaszthatatlanok

Ők az a tipikus sztárpár, akiket már együtt ismert meg az ország. Sok mindenen mentek keresztül egymás mellett, mégsem csődölt be házasságuk, mivel mindig kitartottak egymás mellett. Réka, a mai nappal betöltötte a 48. életévét, ami egyben azt is jelenti, hogy életének több, mint felét szerelmével töltötte.

Legidősebb gyermekük, Schobert Lara csupán egy évvel az esküvő után született és mára már egy felnőtt nő lett belőle. Segít édesanyjának az edzésekben és influenszer karriert is elindított. Ifj, Schóbert Norbert rá két évre, 2005-ben született. A fiatal tehetség bármilyen műsorban elindul, biztos esélyes, a Nagy Duettet is könnyedén megnyerte Lengyel Johanna oldalán. Nemrég pedig legkisebb gyermekük, Zalán ünnepelte a 15. születésnapját.