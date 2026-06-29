48 éves lett Rubint Réka: "Ha teljesül a kívánságom..."

Vasárnap töltötte be a 48. életévet Rubint Réka. Schobert Norbert felesége rendkívül nehéz időszakon van túl: tavasszal vallott ugyanis először arról, hogy teljes titokban, a nyilvánosság kizárásával immár négy éve küzd egy kegyetlen kórral. A harc jelenleg is folyik, azonban Réka válláról legalább a titok terhe lekerült.

Rubint Réka tavasszal jelentette be: évek óta gyilkos kórral küzd

Fotó: MW Bulvár

Horvátországban szülinapozott Rubint Réka

Rubint Réka közösségi oldalán számolt be arról: a születésnapját Horvátországban, Trogirban ünnepelte, méghozzá azokkal, akik a legfontosabbak számára – a családjával.

Ha teljesül a kívánságom, amit a tortán lévő gyertya elfújásakor kívántam, akkor meg kell tanulnom sütni. 48 szál és a legcsodálatosabb ajándék: EGYÜTT VELÜK

– írta posztjában, amit ide kattitnva lehet megnézni.

A bejegyzésből kiderül: Réka többek közt egy hatalmas rózsacsokrot is kapott. Az egyik képen pedig a "harmónia és elhatározás" kártya szerepel, mely egyértelműen arra utal: lelki egyensúly és béke szükséges ahhoz, hogy legyőzze a betegségét. Réka egyébként korábban arról beszélt: hangtál meditáció is segít neki rátalálni a belső harmóniára.