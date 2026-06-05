Itt vannak a legfrissebb hírek Rubint Réka állapotáról

Rubint Réka a Hajdú Péter által vezetett Beköltözve című műsorban beszélt részletesen arról a betegségről, amellyel 2022 óta küzd. A fitneszedző elárulta, hogy a daganat a tüdejét is érintette, ahol öt gócot találtak az orvosok – számolt be róla a Bors.

Rubint Réka szerint a beavatkozások eredményesnek bizonyultak - Fotó: MW Bulvár

A beszélgetés során elmondta, hogy egy műtét során eltávolították a két legnagyobb elváltozást, a fennmaradó gócokat pedig sugárkezeléssel kezelték. Tájékoztatása szerint a beavatkozások eredményesek voltak, és a tüdeje jelenleg már egészséges.

A kezelések azonban nem értek véget a műtét után sem. Réka felidézte, hogy röviddel a beavatkozást követően is folytatta korábban vállalt programjait, miközben folyamatos orvosi felügyelet alatt állt.

A műsorban Schobert Norbert is megszólalt, és beszélt az immunterápia mellékhatásairól. Elmondása szerint a kezelés a pajzsmirigy működésére is hatással volt, ami jelentős testsúlyváltozást és látványos fizikai tüneteket okozott.

Rubint Réka arról is beszélt, hogy a külső megjelenésére tett bántó megjegyzések különösen nehéz időszakban érték. A fitneszedző arra hívta fel a figyelmet, hogy sokszor nem tudhatjuk, milyen küzdelmeket vív valaki a háttérben, ezért fontos az empátia és az egymás iránti tisztelet.