Bakancslistás ajándékkal lepte meg Rubint Rékát a családja: "Pontosan 1 hétig fog ez az ünneplés tartani"

Tegnap ünnepelte Rubint Réka születésnapját, ám idén úgy döntött, hogy egy egész héten át ünnepel, ráadásul szerettei egy olyan meglepetéssel készültek számára, amely régóta szerepelt a bakancslistáján.

Rubint Réka 48 éves lett (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka betegségét négy éve diagnosztizálták

Rubint Réka az elmúlt években egészen más szemmel kezdett tekinteni az életre. Mióta nyilvánosságra hozta, hogy rosszindulatú daganatos betegséggel küzd, többször is beszélt arról, hogy megtanulta még jobban értékelni a közösen eltöltött pillanatokat, a családja szeretetét és az élményeket. Éppen ezért a születésnapja sem az ajándékokról, hanem a szeretteivel együtt megélt élményekről szól. A család ezúttal valóban felejthetetlen meglepetéssel készült. Réka egy olyan utazást kapott, amelyről régóta álmodott: egy egyhetes horvátországi hajózást, ahol csak a család, a tenger és a kikapcsolódás számít. A közösségi oldalán megható sorokkal mesélt arról, mit jelent számára ez az ajándék.

Egyetlen dolgot kívántam tavaly június 28-án a születésnapomon: időt velük még sokat együtt. Nekem a legnagyobb ajándék mindig az élmény! És a családom, most ismét valóra váltotta egy bakancslistás álmomat… 1 hét a vízen, csak mi, kapitánnyal Horvátországban. Pontosan 1 hétig fog ez az ünneplés tartani. Hogy miért?! Azért, mert bár 40 évet tervezek még, de senki nem tudja, hogy ami ma van, az lesz-e holnap?! Épp ezért! Kimaxolok mindent

– írta Rubint Réka TikTok videójához.

Rubint Réka férje, Schobert Norbert mindenben támogatja a feleségét (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Rubint Réka gyerekeivel és férjével indult útnak

Rubint Réka rengeteg nehézségen ment keresztül az elmúlt időben. A kezelések, a betegséggel vívott küzdelem és az azóta is őt érő bántó megjegyzések ellenére Réka töretlen optimizmussal tekint a jövőbe. Többször hangsúlyozta, hogy hisz a gyógyulásban, és minden egyes napot ajándéknak tekint.

A videóban Réka megmutatta, milyen gyönyörű hajóval vágtak neki az egyhetes útnak, amin valóban a család, a szeretet és a közös élmények gyűjtése áll a középpontban. A horvátországi hajóút ráadásul nemcsak egy régi álom beteljesülése, hanem egyfajta jutalom is az elmúlt évek megpróbáltatásai után. A család a tenger közepén, távol a hétköznapok rohanásától tölthet együtt egy teljes hetet, amelyre minden bizonnyal hosszú ideig emlékezni fognak.