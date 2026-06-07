Ezt tényleg nem láttuk jönni – nagy bejelentést tett Rúzsa Magdi

Váratlan zenei együttműködés készül: Rúzsa Magdi és Mollywood közös dalt adhat ki – írja a Bors. A bejelentés azért is keltett nagy visszhangot, mert a fiatal rapper korábban egy népszerű videóban arról beszélt, hogy a hazai előadók közül legszívesebben a Kossuth-díjas énekesnővel készítene közös zenét.

Rúzsa Magdi közös dalon dolgozik Mollywooddal (A képen az énekesnő koncert közben)

Fotó: Kiss Annamarie-Hajdú-Bihari Napló / Kiss Annamarie-Hajdú-Bihari Napló

Rúzsa Magdi közös dalon dolgozik Mollywooddal

Úgy tűnik, a kívánsága most valóra válik. Rúzsa Magdi Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, a posztban pedig egy közös fotó is látható, amelyen Mollywooddal egymás mellett ülve mosolyognak a kamerába.

A Bors szerint a bejelentés után gyorsan megtelt a kommentszekció. Többen örömmel fogadták a különös párosítást, mások viszont teljes döbbenettel reagáltak arra, hogy Rúzsa Magdi éppen Mollywooddal készít közös produkciót.

A hozzászólások között több ironikus és kritikus vélemény is megjelent. Volt, aki azt írta, reméli, hogy nem lesz közös dal, más pedig azzal viccelődött, hogy ez biztosan nem szerepelt senki idei bingótábláján.

Újabb rangos elismerésben részesült Rúzsa Magdi és a nótáját is elhúzták

Újabb elismeréssel bővült az énekesnő díjainak sora. Rúzsa Magdi Pro Voluntaris-díjat kapott, amelyet a közösségért végzett, hosszú távú és következetes társadalmi szerepvállalás elismeréseként ítélnek oda. Erdélyi pihenése során annyira jól érezte magát az énekesnő, hogy dalra fakadt egy erdő közepén. Mutatjuk a videót!