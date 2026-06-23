„Te tiszta hülye vagy Rúzsa!” – Novák Péter furcsán reagált Rúzsa Magdi kérésére

Rúzsa Magdi dalait ma már szinte senkinek sem kell bemutatni, hiszen az ikonikus énekesnő óriási utat jár be, amióta megnyerte a Megasztár 3. évadát. Rajongótábora pedig máig nem csökken, sőt évről évre nő, hiszen generációk hallgatják együtt az olyan slágereket, mint az Érj hozzám, a Gabriel, a Hazatalálsz vagy éppen az Ég és föld, csak hogy néhányat említsünk. Ráadásul most az utóbbival kapcsolatban egy érdekes kulisszatitkot is elárult.

Rúzsa Magdi Ég és föld című dalának szövegét Novák Péterrel akarta megíratni, aki erre kinevette (Fotó: TV2)

Szombaton Miskolcon, a Diősgyőri vár mellett található Lovagi Tornák Terén lépett fel Rúzsa Magdi, ahol újabb közönségkedvenc dalai mellett jó néhány régebbi szerzeményét is előadta. Ezek között volt a 11 évvel ezelőtt megjelent Ég és föld is, amit sokan talán leginkább a refrénjében hallható „ember mindig remélj” sorról ismernek fel. Ennek kapcsán az énekesnő azt is elárulta, hogyan készült el ez a sláger, amiben Novák Péternek is nagy szerepe volt.

„Amikor született bennem ennek a dalnak a gondolata, írtam hozzá egy vázlatot, és elküldtem a Nováknak, hogy írnál rá valami normális szöveget?” – idézte fel Magdi.

„Erre 5 percen belül jött a válasz, hogy te tiszta hülye vagy Rúzsa! Írjál, mert ez jó!” – mesélte nevetve, arra utalva, hogy míg ő maga bizonytalan volt, kollégája biztatására valóban megírta ő maga a dalt, ami hatalmas sikert aratott.

Rúzsa Magdi Mollywooddal ír közös dalt?

Bár Rúzsa Magdi koncertjén még nem hangzott el, de úgy tűnik, hamarosan érkezhet egy igencsak meglepő kollaboráció, amire senki sem számított. A tavalyi évben vírusszerűen terjedt a videó, amin a fiatal, feltörekvő rapper, Mollywood arról beszél, hogy a hazai zeneiparból Magdi az a személy, akivel a legszívesebben dolgozna együtt a közös számon, mindezt persze a sajátos stílusában és nyelvezetén előadva. Ezen persze a legtöbben jót nevettek, hiszen esélyt sem láttak arra, hogy az elismert énekesnő ilyesmire adná a fejét, de ma már ez korántsem olyan biztos. Rúzsa Magdi Instagram-oldalán két héttel ezelőtt látott napvilágot egy fotó, amin a polgárpukkasztó zenésszel szerepel, és amihez mindössze csak három pontot és egy apró bomba emojit helyezett, ezzel teljes őrületet indítva el. De a pontos részletekről egyelőre sajnos semmit sem tudni, így mindenki tűkön ülve várja a fejleményeket.