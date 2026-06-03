Sáfrány Emese olyat mutatott magából, hogy leesik az állunk

A felvételen Sáfrány Emese és gyermeke, Nolen együtt énekelnek egy altatódalt, amely az esti rutinjuk részévé vált. A videó gyorsan nagy figyelmet kapott, a követők pedig számos pozitív reakcióval és kedves üzenettel kommentálták a bejegyzést.

Sáfrány Emese egy meghitt családi pillanatot osztott meg követőivel – Fotó: MW Bulvár

A poszthoz Emese személyes gondolatokat is fűzött. Arról írt, hogy az ember gyakran a nagy eseményeket szeretné megőrizni emlékeiben, később azonban sokszor a hétköznapi, csendes pillanatok válnak a legértékesebbé – számolt be róla a Bors.

Ezek azok a pillanatok, amikről tudom, hogy egyszer majd mindennél többet fognak jelenteni

– írta a légtornász Instagram-bejegyzésében.

A meghitt anya–fia pillanat sokakat megérintett, a videó pedig újra megmutatta, milyen fontos szerepet töltenek be a családi rutinok és a közösen eltöltött idő a mindennapokban.