Sárközi Ákos gyászol – szívszorító veszteség érte a sztárséfet

Sárközi Ákos közösségi oldala gyászba borult, miután elpusztult a család kedvence, Elena. A kutya mindössze öt évet tölthetett gazdáival, akik rendkívül közel álltak hozzá, és életük fontos részének tekintették - számolt be róla a Bors.

Sárközi Ákos családjában fontos szerepet töltött be Elena

A sztárséf és felesége régóta ismert kutyabarátok, rendszeresen részt vesznek különféle kutyás programokon és képzéseken. Elena elvesztése ezért különösen mélyen érintette őket.

A tragédia után Sárközi Éva érzelmes üzenetben emlékezett meg kedvencéről. Mint írta, a kutya szeretetet, örömöt és számtalan boldog pillanatot adott nekik, ezért mindig a család része marad.

A búcsúüzenetből az is kiderült, hogy Elena halálát egy genetikai eredetű, súlyos vesebetegség okozta. A betegség hosszú ideig nem mutatott egyértelmű tüneteket, ezért csak későn derült fény a problémára.

A család szerint különösen nehéz elfogadni a történteket, mert a betegség rejtve maradt egészen addig, amíg már súlyos károsodást okozott. Sárközi Éva úgy fogalmazott, hogy szeretett kutyájuk többet érdemelt volna.

