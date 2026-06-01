A magyar miniszterelnök azt sem tudja, hogy hívják az országot, amit kormányoz

Sárközi Ákos gyászol – szívszorító veszteség érte a sztárséfet

Nehéz időszakon megy keresztül az ismert magyar sztárséf. Sárközi Ákos és felesége szívszorító bejegyzésben búcsúzott szeretett kutyájától, akit valódi családtagként szerettek.
Sárközi Ákos közösségi oldala gyászba borult, miután elpusztult a család kedvence, Elena. A kutya mindössze öt évet tölthetett gazdáival, akik rendkívül közel álltak hozzá, és életük fontos részének tekintették - számolt be róla a Bors.

Sárközi Ákos családjában fontos szerepet töltött be Elena
Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

A sztárséf és felesége régóta ismert kutyabarátok, rendszeresen részt vesznek különféle kutyás programokon és képzéseken. Elena elvesztése ezért különösen mélyen érintette őket.

A tragédia után Sárközi Éva érzelmes üzenetben emlékezett meg kedvencéről. Mint írta, a kutya szeretetet, örömöt és számtalan boldog pillanatot adott nekik, ezért mindig a család része marad.

A búcsúüzenetből az is kiderült, hogy Elena halálát egy genetikai eredetű, súlyos vesebetegség okozta. A betegség hosszú ideig nem mutatott egyértelmű tüneteket, ezért csak későn derült fény a problémára.

A család szerint különösen nehéz elfogadni a történteket, mert a betegség rejtve maradt egészen addig, amíg már súlyos károsodást okozott. Sárközi Éva úgy fogalmazott, hogy szeretett kutyájuk többet érdemelt volna.

Sárközi Ákos menzán kezdte, ma már Michelin-csillagos séf

Sárközi Ákos ma már az ország egyik legismertebb séfje, de a sikerig vezető útja korántsem volt egyszerű. Sárközi Ákos éveken át menzán dolgozott, mielőtt Magyarország egyik rangos éttermében kapott komoly lehetőséget.

 

