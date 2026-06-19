Megszólalt Badár Sándor Scherer Péter temetéséről

Csak ma reggel derült ki, hogy teljes titokban, szűk családi körben már megtartották Scherer Péter temetését, amiről nem csak a sajtó, de sok barát és kolléga sem értesült. Az ország Pepéjének halála az egész szakmát és természetesen a barátait is nagyon megrázta, ennek ellenére mégsem értesítették őket arról, hogy mikor vesznek végső búcsút tőle. Badár Sándor elmondása szerint ugyanis ő mit sem tudott az eseményről.

Scherer Péter betegsége ellenére egy pillanatig sem mutatta, milyen komoly a baj, így halála mindenkit váratlanul ért (Fotó: Mediaworks archív)

Scherer Péter utolsó szerepei között több tévés produkció is volt, például a Kincsvadászok VIP, amely csak halála után került adásba, vagy az RTL reality-komédiája, a Jobb később, mint soha! ahol három kollégájával, Epres Attilával, Csuja Imrével és Badár Sándorral, valamint Frohner Fecóval kiegészülve járták be Japánt és Thaiföldet. Persze ők nem csak pályatársak, barátok is voltak, így érthető volna, ha mindannyian szerettek volna megjelenni a temetésen, hiszen Scherer Péter halála nagyon megrázta őket. Badár Sándor azonban lapunknak elárulta, sajnos nem volt lehetősége elkísérni Pepét az utolsó útjára.

Én nem voltam Magyarországon most, úgyhogy azt sem tudtam, hogy megtörtént a temetés. Éppen most akartam róla érdeklődni, mert nem értesítettek engem sem

– mondta szomorúan az Origonak Badár Sándor, ami feltehetően sok más kollégájával is így történt, bár nem kizárt, hogy a legközelebbi barátja, Mucsi Zoltán jelen volt a családdal.

Badár Sándor Scherer Péter temetésére sem tudott elmenni, mert mindenki elől titkolták a részleteket (Fotó: MW archívum)

Sokan szeretnének megemlékezést szervezni Scherer Péternek

Amikor a rajongók értesültek a titkos temetés híréről, azonnal a fejükbe vették, hogy szeretnének egy nyilvános búcsúztatón elköszönni a legendás színművésztől. Ennek szervezéséről azonban egyelőre nincsenek hivatalos információk, és a kollégák sem vették még a kezükbe az ügyet.

„Nem tudok róla, hogy szóban lenne ilyesmi, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok segíteni sajnos” – felelte kérdésünkre Badár Sándor. Ennek ellenére persze könnyen lehet, hogy az elkövetkező időszakban lesz hasonló kezdeményezés.