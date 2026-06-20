Már a babáról is van elképzelése: Schóbert Lara elárulta, mikorra tervezi az anyaságot

Az elmúlt években Schóbert Lara magánélete többször is a figyelem középpontjába került. Rubint Réka és Schobert Norbi lánya korábban nyíltan vállalta a szerelmeit, ám a csalódások után egyre tudatosabban kezdte óvni a magánszféráját. Nem is olyan régen még arról szóltak a hírek, hogy eltűntek a közös fotók milliomos kedvesével, Csereklei Dáviddal, ami azonnal beindította a szakításról szóló találgatásokat. A kapcsolat végül valóban véget ért, Lara pedig láthatóan levonta a tanulságokat. Azt, hogy van-e valakije, csak bizonyos feltételekkel hajlandó ma már megosztani. Azonban arról, hogy mikor szeretne édesanyává válni őszintén vallott.

Schóbert Lara exe Cserkelei Dávid a Slim Store tulajdonosa (Fotó: MW Bulvár)

Ekkora időzíti Schóbert Lara a gyerekvállalást

Schóbert Lara szakítása óta szinte teljesen elzárkózik attól, hogy a szerelmi életéről beszéljen. Most azonban egy Instagram kérdezz-felelek során kivételt tett, és a követői legégetőbb kérdéseire is válaszolt. Arra, hogy jelenleg van-e párja, sejtelmes, de annál beszédesebb választ adott.

Schóbert Lara tudatosan védi a magánéletét (Fotó: MW Bulvár)

Párkapcsolatról csak akkor fogok legközelebb nyilatkozni, hogyha igazán komoly és értékes dolog alakul ki az életemben, addig senkire, csak rám tartozik minden.

A gyönyörű sportoló és influenszer ugyanakkor egy másik, sokakat foglalkoztató témáról már jóval nyíltabban beszélt. Elárulta, hogy bár konkrét terveket nem szeretne kőbe vésni, van egy elképzelése arról, mikor szeretne édesanyává válni.

28 éves koromat szeretném belőni, de Isten tervez

– jelentette ki Rubint Réka lánya. Lara egyébként korábban is beszélt arról, hogy nagy családban nőtt fel, és ő maga is szeretne egyszer édesanya lenni. Már évekkel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy számára fontos a család, és hosszú távon a gyermekvállalás is szerepel a tervei között. Bár a rajongók továbbra is kíváncsian találgatják, hogy van-e valaki Schóbert Lara szívében, úgy tűnik, egyelőre hiába várják a közös fotókat vagy a nagy bejelentést. Az influenszer most már tudatosan őrzi a boldogságát.