Lassan kiengedhetik Schobert Norbert édesanyját a szanatóriumból! „Javul az állapota”

Rubint Réka betegsége, édesanyja kórházba kerülése, jelenleg ilyen pokoli helyzetekkel találja szembe magát Schobert Norbert. A családapa mindent megtesz, hogy élete két legfontosabb nője újra egészséges legyen, és ne a kórházban tudjanak csak találkozni. Elég rövid idő alatt megtörténhet ez, mivel Norbi elmondása alapján jobban van az édesanyja, aki 2-3 hét múlva már az otthonában lábadozhat tovább.

Schobert Norbert kemény hónapokat tudhat maga mögött, ám optimista, bízik a szebb jövőben (Fotó: Knap Zoltán)

Schobert Norbert édesanyja egyre jobban van

Javul az állapota és a lába, illetve a sebe is folyamatosan gyógyul. Szerintem 2-3 hét és kiengedik a szanatóriumból, szóval bízunk benne, hogy minden így marad a következő hetekben

— jelentette ki a családapa.

Az amputáció, a bypass-műtét és mindkét lábának műtéte után érthető lenne, hogy teljesen összetör valaki, ám a feladás szót nem ismerik a Schobert családban. Az anyuka is hihetetlen kitartást mutat, és lelki állapota is egyre jobb.

Ma voltam bent nála és jól érzi magát, egészen megszokta már. Sokat fogyott és nem néz ki 80 évesnek, én 70-re tippelnék

– árulta el Schobert Norbert.

Schobert Norbert és Rubint Réka nemrég értek haza Németországból, ahol a Réka újabb beavatkozásokon esett át (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert kitartása emberfeletti

Nem olyan egyszerű ez, mivel az elmúlt időben Németországban voltak Rékával, ahol megkapta az új dendrikus sejtkezelését. Norbi korábbi elmondása szerint minden rendben volt ott is, a következő 3-4 hónapban pedig várniuk kell, hogy csökkenjenek a beteg sejtek. Aztán pedig ismét irány Németország, ahol majd egy kontrollon kell részt vennie Rékának.

Áprilisban történt meg, hogy Rubint Réka kiállt a nyilvánosság elé és elárulta, hogy 2022 óta küzd súlyos betegségével, májusban pedig Norbi édesanyja került kórházba. Erre az évre egy év múlva szeretne csak visszanézni és mosolyogni egyet Norbi, hogy ezen is túl tudtak lendülni, és ismét egészséges életet élnek. Ez egyelőre még odébb van, de az nagyon jó jel, hogy Réka és Norbi édesanyja is a gyógyulás útjára léptek.