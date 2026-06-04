Az összeomlás határán áll Schobert Norbert? Pokoli helyzetbe került a fitneszedző

Schobert Norbertnek egyre több nehézséggel kell szembenéznie. A fitneszedző édesanyja hirtelen kórházba került, míg felesége, Rubint Réka nemrég jelentette be, hogy évek óta rákos megbetegedéssel küzd – írja a Bors.

Schobert Norbert

Fotó: Végh István

Schobert Norbert korábban elmondta, hogy édesanyja otthonában esett össze, mentőt kellett hívni hozzá, és az állapota olyan súlyos volt, hogy több lábujját amputálni kellett, valamint mindkét lábát megműtötték.

Szanatóriumban kezelik Schobert Norbert édesanyját

Jelenleg az asszony szanatóriumban van, ahol rehabilitációs kezelést kap. Állapota lassan, de folyamatosan javul, ugyanakkor a felépülés még hosszú időt vehet igénybe.

„Nehezen viselem ezt az időszakot. Volt olyan nap, hogy kettő kórházba jártam, Rékához és anyumhoz is. Szóval ez nagyon kemény” – mondta Schobert Norbi.

Amputáción esett át Schobert Norbi édesanyja

Schobert Norbert elmondása szerint édesanyját, Juditot májusban találták eszméletlen állapotban otthonában. Miután telefonon nem tudta elérni, személyesen ment el hozzá, ahol a nappaliban fekve talált rá. Azonnal mentőt hívott, az asszonyt pedig kórházba szállították. A fitneszvállalkozó szerint édesanyján azóta több beavatkozást is végrehajtottak. Mindkét lábát operálni kellett, bypassműtéten esett át, emellett több lábujját amputálták.