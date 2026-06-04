Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Veszélyben a köztársasági elnök élete – teljes készültségben a titkosszolgálat

Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

kórház

Az összeomlás határán áll Schobert Norbert? Pokoli helyzetbe került a fitneszedző

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendkívül megterhelő időszakon megy keresztül a fitneszedző. Schobert Norbert számára most nemcsak felesége, Rubint Réka betegsége jelent kihívást, hanem édesanyja súlyos állapota is, akit jelenleg szanatóriumban kezelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kórházédesanyaSchobert NorbertRubint Réka

Schobert Norbertnek egyre több nehézséggel kell szembenéznie. A fitneszedző édesanyja hirtelen kórházba került, míg felesége, Rubint Réka nemrég jelentette be, hogy évek óta rákos megbetegedéssel küzd – írja a Bors.

Schobert Norbert
Schobert Norbert
Fotó: Végh István

Schobert Norbert korábban elmondta, hogy édesanyja otthonában esett össze, mentőt kellett hívni hozzá, és az állapota olyan súlyos volt, hogy több lábujját amputálni kellett, valamint mindkét lábát megműtötték.

Szanatóriumban kezelik Schobert Norbert édesanyját

Jelenleg az asszony szanatóriumban van, ahol rehabilitációs kezelést kap. Állapota lassan, de folyamatosan javul, ugyanakkor a felépülés még hosszú időt vehet igénybe.

„Nehezen viselem ezt az időszakot. Volt olyan nap, hogy kettő kórházba jártam, Rékához és anyumhoz is. Szóval ez nagyon kemény” – mondta Schobert Norbi.

Amputáción esett át Schobert Norbi édesanyja

Schobert Norbert elmondása szerint édesanyját, Juditot májusban találták eszméletlen állapotban otthonában. Miután telefonon nem tudta elérni, személyesen ment el hozzá, ahol a nappaliban fekve talált rá. Azonnal mentőt hívott, az asszonyt pedig kórházba szállították. A fitneszvállalkozó szerint édesanyján azóta több beavatkozást is végrehajtottak. Mindkét lábát operálni kellett, bypassműtéten esett át, emellett több lábujját amputálták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!