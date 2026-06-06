Drámai vallomást tett Schobert Norbert Rubint Réka betegségéről

A Bors oldalán megjelent cikk szerint Schobert Norbert minden lehetőséget meg akar ragadni azért, hogy segítsen feleségének, Rubint Rékának, aki négy éve küzd rosszindulatú daganatos betegséggel. A fitneszlady idén tavasszal beszélt nyilvánosan az állapotáról, azóta pedig rendszeresen megosztja követőivel, milyen vizsgálatokon és kezeléseken vesz részt.

A képen Rubint Réka Fotó: MW Bulvár

Négy éve harcol a gyilkos kór ellen Rubint Réka

Schobert Norbert a lapnak arról beszélt, hogy felesége mellett most neki is pontos feladata van: támogatni, védeni és minden lehetséges utat felkutatni a gyógyulás érdekében. Úgy fogalmazott, hogy Réka korábban az ő súlyos egészségügyi problémáinál állt mellette rendíthetetlenül, most pedig neki kell visszaadnia ezt a segítséget.

Norbi szerint az itthoni rákgyógyítás magas színvonalú, az orvosok mindent megtesznek Rékáért, de ilyen helyzetben az ember minden esélybe belekapaszkodik. Ezért külföldi kezeléseket is vizsgál, köztük egy orosz rákvakcinát és a németországi dendritikus sejtterápiát.

A Borsnak azt is elmesélte, hogy ismer olyan beteget, akinél a németországi kezelés látványos eredményt hozott. Schobert Norbert szerint most az a dolga, hogy megmentse a feleségét, és hisz benne, hogy sikerrel járnak.

Friss részletek derültek ki Rubin Réka állapotáról

Hónapok óta foglalkoztatja a közvéleményt a fitneszedző egészségi állapota. Rubint Réka most olyan részletekről beszélt, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.

Az elmúlt napokban megrázó vallomást tett a magyar híresség. Rubint Réka elárulta, hogy bár rendkívül bizakodó, továbbra sem tudja, mennyi ideje van hátra, ezért próbál minden pillanatot a lehető legteljesebben megélni.

Elmondhatom magamról, hogy tényleg nem tudom, hogy mennyi időm van hátra. Nem tudom, hogy egy év, tíz év, harminc év

– fogalmazott Réka.