Sebestyén Balázs élő adásban akadt ki egy hallgatóra: „Ez nagyon gennyes”

Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Gévai Juli ma is megtartották a heti szokásos „gyóntatásukat”, amikor a hallgatók névtelenül megoszthatják velük vétkeiket, amik alól a Balázsék műsorvezetői olykor feloldozzák őket, olykor pedig teljesen elszörnyednek. A műsor névadója ma reggel egyenesen kiakadt, amikor megtudta, hogy egy férfi mit művel a barátai háta mögött. Úgy tűnik, ez az a téma, amivel még Sebestyén Balázs sem ismer tréfát.

Sebestyén Balázs felesége és barátai sosem közelednének egymáshoz, éppen ezért kiakad, ha valaki így tesz (Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)

A Balázsék mai adásában több olyan beismerő vallomást is felolvastak, ahol házas emberek lépnek félre, ám ezek közül is volt egy nagyon kirívó, ami a rádiósokat igencsak kiakasztotta, különösen Balázst.

Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozzatok fel, mert ha ez kiderül, nekem annyi

– olvasta fel az üzenetet a házigazda.

„Jó nagy gané vagy! Figyeljetek, nekem ez nagyon érzékeny téma. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, 30-40 éves barátaim vannak gimiből meg általános iskolából. Nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját, meg a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul ez annyira gané, meg a barátod felesége is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Két felnőtt ember nem mond erre nemet, és kijátsszátok azt, akivel te testvéri viszonyban vagy” – osztotta ki élő adásban a bűnös hallgatót.

Sebestyén Balázs családja és barátai tekintetében nem ismer tréfát, sosem bántaná őket (Fotó: MW Bulvár)

Sebestyén Balázs testvérekként tekint a barátaira

Bár a rádiósnak egyébként is van egy fivére, de iskolai barátaival is így tekintenek egymásra a mai napig, ezért is különösen fájdalmas belegondolnia egy ilyen szituációba.

„Nekem a barátság egy testvéri viszony, az öt sráccal mi testvérek vagyunk. ’92 óta tart ez, és velem együtt hatan vagy heten olyanok vagyunk, mint a testvérek, szóval el nem tudnám képzelni ezt. Ráadásul két barátod két felesége… igazi gané vagy! Nem vagy a barátjuk, és ez remélem kiderül” – jelentette ki felháborodva.

Nincs feloldozás, egy barátnak a feleségére nem mész rá. Ő a barátod, vele együtt átéltél egy csomó mindent. Szóval, ha elválnak, és ő erre azt mondja, hogy igen, az exem, csináljatok, amit akartok, akkor oké. De ez nagyon gennyes, én erre nem adok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk, de én most erre nem tudok

– zárta le a témát könyörtelenül a Rádió 1 önjelölt ítésze.