Felismerhetetlenné vált Sharon Stone

Sharon Stone csaknem felismerhetetlen külsővel tért vissza a kifutóra a párizsi divathét alkalmából. A 68 éves színésznő, aki 33 év után modellkedett ismét a Vetements 2027-es tavaszi-nyári férfikollekcióját viselte egy látványos sminkkel és hátrafésült frizurával. Mályvarózsaszín szemhéjfestéke kiemelte világoskék szemeit, míg markáns rúzsa és komoly arckifejezése még drámaibbá tette megjelenését. Öltözékével is ikonikus szerepére utalt: egy túlméretezett fehér zakót viselt, amely sokak szerint a Elemi ösztön című, 1992-es thrillerben látott legendás megjelenését idézte. Ehhez bő fekete inget, hátrafelé megkötött fehér szatén nyakkendőt és nadrág helyett lakkbőr combcsizmát választott.

Sharon Stone szinte felismerhetetlenné vált. Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Sharon Stone szinte felismerhetetlenné vált

A párizsi kifutós megjelenése éles kontrasztot mutatott a néhány héttel korábbi, smink nélküli utcai fotóival, amelyeken 20 éves fiával, Quinnnel látták Beverly Hillsben. Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi időben többen plasztikai beavatkozásokat is találgattak fiatalos külseje miatt, Stone azonban korábban többször hangsúlyozta, hogy nem feküdt kés alá. Mitöbb, egy 2013-as interjújában arról beszélt, hogy ugyan többször próbálták rábeszélni arcplasztikára, mindig meggondolta magát. Közölte, szerinte a természetes öregedésnek is megvan a maga szépsége és vonzereje, az idő múlásával pedig nemcsak veszítünk, hanem nyerünk is például karakteresebb arccsontokat és egyedi vonásokat, írja a DailyMail.