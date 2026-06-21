Kiderült a döbbenetes igazság a 69 éve elhunyt Soós Imre tragédiájáról!

A balmazújvárosi szegényparaszti családból indult ifjú titán pillanatok alatt hódította meg a filmvásznat és a magyar női szíveket. A Ludas Matyi és a legendás Körhinta főszereplője Cannes-t is térdre kényszerítette, a külföldi sajtó pedig valóságos istenként ünnepelte. A csillogó felszín mögött azonban egyre mélyülő, sötét örvény húzódott. A hirtelen jött fővárosi élet, a beskatulyázás és a viszonzatlan szerelem miatt a zseniális színész, Soós Imre a pohárhoz menekült, és lelkileg teljesen összeroppant.

Budapest, 1955. Törőcsik Mari és Soós Imre a Körhinta című film forgatásán 1955-ben. Soós Imre halála két évre rá következett be

(Fotó: MTI/)

Soós Imre feleségével együtt ment a halálba?

A mélyponton ismerte meg kezelőorvosát, dr. Perjési Hedviget, aki a pszichiátrián ápolta. A viharos, féltékenységgel és szélsőséges érzelmi kilengésekkel teli kapcsolatuk 1957. június 20-án éjjel torkollott végzetes katasztrófába. Miután egy színházi előadás után hangosan összevesztek, másnap reggel mindkettőjüket holtan találták Alkotás utcai garzonlakásukban.

A hatóságok gyorsan rácsapták az ügyre a pecsétet: kettős öngyilkosság, gázmérgezés

A lakást gyanús sietséggel kitakaríttatták, a nyomokat eltüntették. A helyszínelési jegyzőkönyvek és a szemtanúk beszámolói azonban valami egészen horrorisztikus forgatókönyvről árulkodnak! Soós Imre holttestét ugyanis nem a konyhában, hanem a bejárati ajtónál találták meg. A körmei véresek voltak, a falat és a küszöböt kaparta – egyértelműen menekülni próbált a gázzal telített lakásból! A boncolás során ráadásul idegen bőrdarabokat találtak a körmei alatt, ami arra utal, hogy fizikai küzdelem zajlott le a zárt ajtók mögött.

...a gyilkos én vagyok

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából nemrég előkerült jelentések szerint a feleségnek, Hédinek valóságos mániája volt a közös öngyilkosság: korábban egy másik orvos vőlegényét is elkábította altatóval, hogy magával rántsa a halálba, de a férfi még időben felébredt. Egy eltitkolt búcsúlevélben az orvosnő állítólag le is írta, hogy mit tervezett.

...a gyilkos én vagyok.

A politikai vezetésnek azonban nem hiányzott a botrány. Müller Péter írónak a helyszínelő rendőr később informálisan beismerte:

Imre nem akart meghalni... De sok értelme a nyomozásnak itt már nincsen.

A magyar filmvilág bálványa valószínűleg élni akart, de a végzetes szerelem és a rideg rendszer csapdájából már nem volt menekvés. A teljes igazságot talán soha nem tudjuk meg, de a 69 évvel ezelőtti éjszaka véres nyomai örökre megkérdőjelezik a hivatalos verziót.