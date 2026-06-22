Nagy bejelentést tett Stana Alexandra, a kisbabáról van szó

Hatalmas buli volt! Stana Alexandra első gyermekét várja.
Mint azt már megírtuk, a Dancing with the Stars sztárja, Stana Alexandra első gyermekével várandós. Most pedig a baba nemére is fény derült.
Stana Alexandra felfedte születendő babája nemét
Egy buli keretében fedte fel a kismama és párja a születendő gyermek nemét. Míg Alexandra rózsaszín, kedvese kék kitűzőt viselt, és úgy tűnik, a leendő apuka megérzései nem csaltak.
A süteményt felvágásakor kék volt a töltelék, így kiderült, kisfiút várnak a szerelmesek.
Itt nézheti meg az érzelmes pillanatot:
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