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dancing with the stars

Nagy bejelentést tett Stana Alexandra, a kisbabáról van szó

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Hatalmas buli volt! Stana Alexandra első gyermekét várja.
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dancing with the starsstana alexandrababa

Mint azt már megírtuk, a Dancing with the Stars sztárja, Stana Alexandra első gyermekével várandós. Most pedig a baba nemére is fény derült.

Stana Alexandra első gyermekével várandós
Stana Alexandra első gyermekével várandós/ Fotó: MW Bulvár

Stana Alexandra felfedte születendő babája nemét

Egy buli keretében fedte fel a kismama és párja a születendő gyermek nemét. Míg Alexandra rózsaszín, kedvese kék kitűzőt viselt, és úgy tűnik, a leendő apuka megérzései nem csaltak.

A süteményt felvágásakor kék volt a töltelék, így kiderült, kisfiút várnak a szerelmesek.

Itt nézheti meg az érzelmes pillanatot:

 

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