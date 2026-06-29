Terhesen próbált meg spárgázni – Elképesztő, mit művel Stana Alexandra

Stana Alexandra nemrég egy Instagram-videóban osztotta meg az óriási örömhírt, miszerint első gyermekét várja. A bejelentés óta pedig már a nem bejelentő bulit is megtartotta, ahol kiderült, hogy kisfiút hord a szíve alatt. Az öröm olyannyira óriási, hogy a sztáranyuka azzal sem hagyott fel, ami az élete nagy részét képezi. Közösségi oldalain megosztotta, ahogy gyönyörű gömbölyű pocakkal tartja a táncórákat. De jött egy csavar! Az óra alatt Alexandra gondolt egyet, és úgy döntött, megpróbálkozik a spárgával.

Stana Alexandra táncos és műsorvezető idén A Nagy Duett 2026 színpadán is látható volt (Fotó: MW Bulvár)

Így próbált meg spárgázni Stana Alexandra

Stana Alexandra legfrissebb TikTok- és Instagram-videóiban sportmelltartóban, hatalmas pocakkal állt a tükör elé, majd ugyanazzal a lendülettel kezdte el a táncórát, ahogy azt a tanítványai már megszokhatták tőle. A videó megdöbbentő pillanata azonban csak ezután következett. Alexandra gondolt egy merészet, és úgy döntött, megpróbál lemenni spárgába. A mozdulat korábban természetesen nem okozott volna gondot a profi táncosnak, ezúttal azonban a szépen gömbölyödő terhes pocak már egészen más helyzetet teremtett. Hiába a ruganyosság és az évtizedes táncos múlt, a spárga most nem sikerült.

Alexandra megpróbált spárgázni táncóráján, ami mosolyt csalt mindenki arcára (Fotó: Instagram)

Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a gyönyörű kismama a hot! magazinnak korábban elárulta, hogy addig szeretne csak dolgozni ameddig az egészsége engedi, mert egyszerűen imádja a hivatását.

Dolgozom, ameddig képes vagyok, mert szeretem a munkámat. Majd az élet eldönti, hogy meddig tudom még csinálni

– jelentette ki Alexandra, aki azt is elárulta, hogy élete egyik legboldogabb időszakát éli.

A baba érkezésének nagyon örülünk, mindketten boldogok vagyunk, de hosszabban egyelőre nem szeretnék beszélni a várandóságomról. Később majd mesélek róla, de még kérek egy kis időt. Szeretnénk kettesben megélni ezt az időszakot! Nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott életem van: feltölt, amit csinálok, imádom a munkámat, sok időt töltök a családommal, és jól érzem magam a bőrömben. Vannak nehézségek, de együtt túljutunk ezeken

Stana Alexandra várandósságának híre májusban robbant be a köztudatba, amikor ultrahangfelvétellel jelentette be, hogy párjával bővül a családjuk. A rajongók azóta együtt követik velük a babavárás minden fontos állomását, a pocak pedig szemmel láthatóan hétről hétre egyre nagyobb. A spárga ugyan most várat magára, de a mosoly és a jókedv továbbra is garantált a próbateremben.