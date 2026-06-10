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Sydney Sweeney

Sydney Sweeney elárulta, nyit-e saját OnlyFans-oldalt

1 órája
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Hosszú ideje találgatják a rajongók, vajon követi-e egyes hírességek példáját a népszerű színésznő, és indít-e saját OnlyFans-oldalt. Sydney Sweeney most egy interjúban egyértelművé tette, hogyan viszonyul a kérdéshez.
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Sydney SweeneyEufóriaOnlyFansértékrend

Az utóbbi évek egyik legnagyobb sztárja, Sydney Sweeney rengeteg figyelmet kapott az Eufória című sorozatban nyújtott alakításáért. Karaktere, Cassie Howard több olyan jelenetben is szerepelt, amelyek komoly visszhangot váltottak ki a nézőkből, ezért sokan kíváncsiak voltak arra, hogy a való életben mennyire áll közel hozzá ez a világ, számolt be a borsonline.hu.

Így változott Sydney Sweeney az évek alatt, SydneySweeney, galéria, 2026
Sydney Sweeney úgy véli, hogy az Eufória című sorozatban megformált karakterét külön kell választani az igazi énjétől
Fotó:  Northfoto via Bestimage/Savage x Fenty /  Northfoto via Bestimage/Savage x Fenty

Egyértelmű választ adott Sydney Sweeney

A Vanity Fairnek adott interjújában a színésznő hangsúlyozta, hogy élesen elválasztja saját személyiségét attól a karaktertől, akit a képernyőn alakít. Elmondása szerint Cassie döntései és életútja nem az ő értékrendjét tükrözik, ő csupán a lehető leghitelesebben igyekezett megformálni a szerepet.

Sydney Sweeney arról is beszélt, hogy a sorozat alkotójával részletesen átbeszélték a forgatókönyvet és a karakter fejlődését, így tudta megérteni Cassie motivációit és viselkedését.

Nem követné karaktere útját

A színésznő szerint Cassie egész történetét az elfogadás és a szeretet utáni vágy határozta meg. Úgy véli, a karakter sokszor mások visszajelzéseitől tette függővé az önértékelését, ami végül több vitatott döntéshez is vezetett. Sydney Sweeney ugyanakkor világossá tette, hogy saját maga nem választaná ezt az utat.

A rajongók számára ez egyértelmű üzenet: hiába a találgatások és a közösségi médiában terjedő pletykák, a hollywoodi sztár jelenleg nem tervezi, hogy OnlyFans-oldalt indítson.

Rengetegen találgattak

Az elmúlt években több ismert celeb is megjelent az előfizetéses tartalomszolgáltató platformon, ezért időről időre Sydney Sweeney neve is felmerült a találgatásokban.

A színésznő nyilatkozata azonban most pontot tehet a spekulációk végére. Bár a képernyőn időnként merész karaktereket alakít, saját életében nem kívánja követni az általuk bejárt utat.

Aki tehát arra várt, hogy Sydney Sweeney a közeljövőben OnlyFans-oldallal jelentkezik, annak csalódnia kell: a színésznő szerint erre jelenleg nincs esély.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Sydney Sweeney nem hallgat tovább – kitálalt az Eufória legvitatottabb sz*xjeleneteiről

Sydney Sweeney a Vanity Fairnek nyilatkozva reagált az Eufória harmadik évadának egyik legtöbbet vitatott történetszálára. Az általa alakított Cassie karakterének döntései komoly visszhangot váltottak ki a nézők körében, a színésznő azonban hangsúlyozta, hogy a szerep és saját véleménye között éles különbség van.

Sydney Sweeney csalódott: kivágták a rúdtáncos jelenetét az Eufória új évadából

Bár az Eufória utolsó évada hatalmas érdeklődés mellett került a nézők elé, a rajongók egy olyan jelenetet sosem láthattak, amelyre a színésznő hosszú ideig készült. Sydney Sweeney szerint elképesztően szexi jelenetet vágtak ki végül a rendezők.

 


 

 

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