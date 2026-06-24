Sydney Sweeney nem bízta a véletlenre: saját márkájában mutatta meg idomait

Sydney Sweeney egy testhez simuló, bordó színű fehérneműszettben mutatta meg magát saját márkája, a Syrn egyik darabjában – írja a Page Six.

Sydney Sweeney

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Az Euphoria 28 éves sztárja egy Instagram-sztoriban mutatta meg saját márkája legújabb darabjait, miközben az ágyon fekve, játékosan pózolt.

Sydney Sweeney 2024 januárjában indította el fehérneműmárkáját. Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, olyan márkát szeretett volna létrehozni, amely a nők különböző hangulatait is lefedi. A kollekciókat négy témára építette: kényelmes, játékos, romantikus és csábító.

Sydney Sweeney flaunts pinup-worthy curves in skin-tight burgundy lingerie set https://t.co/jWZDQqe6zQ pic.twitter.com/FoPtIfP2GP — New York Post (@nypost) June 23, 2026

Sydney Sweeney nem hallgat tovább – kitálalt az Eufória legvitatottabb sz*xjeleneteiről

Sydney Sweeney a Vanity Fairnek nyilatkozva reagált az Eufória harmadik évadának egyik legtöbbet vitatott történetszálára. Az általa alakított Cassie karakterének döntései komoly visszhangot váltottak ki a nézők körében, a színésznő azonban hangsúlyozta, hogy a szerep és saját véleménye között éles különbség van.

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Bár az Eufória utolsó évada hatalmas érdeklődés mellett került a nézők elé, a rajongók egy olyan jelenetet sosem láthattak, amelyre a színésznő hosszú ideig készült. Sydney Sweeney szerint elképesztően szexi jelenetet vágtak ki végül a rendezők.