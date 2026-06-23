Szabó Ádámot nem érdekli felesége múltja! „Mindenki meg akarta szerezni”

Szabó Ádám és Farkas Jennifer kapcsolata nagy fordulatot vett tavaly nyáron. Az Éjjel-Nappal Budapest sztárjainak akkor születtet meg első gyermekük, Ádin. Most kapcsolatukról és a nehézségekről vallottak a Ki vagy Te valójában podcast műsorában. Jennifer magánélete korábban nem volt unalmas, mivel ötször jegyezték már el Ádám előtt, ami az énekest elmondása szerint nem zavarja.

Szabó Ádám felesége korábban többször házasodott már (Fotó: Instagram)

Szabó Ádám nem féltékeny típus

Tiszteletben tartom azt is, hogy neki öt eljegyzése volt. Nem ettől lesz valaki jó vagy rossz ember, hogy hányszor házasodott. Szerintem ez inkább azt mutatja meg, hogy Jennyt mindenki meg akarta szerezni

– mondta a podcast műsorban az énekes.

A témához maga Szabó Jennifer is hozzászólt. „Most találtam meg így az utamat Ádám mellett. Tehát én eddig menekültem kapcsolatból-kapcsolatba, házasságból-házasságba, a gyerekkori énem elől” - magyarázta Farkas Jennifer, aki házasságuk óta már a Szabó nevet viseli.

Szabó Ádám és Farkas Jennifer kapcsolata stabil lábakon áll és gyermeküket is nyugodt környezetben nevelik Ádint (Fotó: Instagram)

Szabó Ádám korábbi függőségeiről is vallott

Nekem ugye voltak ilyen szerencsejáték, alkohol problémáim és az a helyzet, hogy most már nem is nagyon emlékszem ezekre az időkre. Annyira kihozott belőle a feleségem, hogy nehéz visszagondolni, hogy mit miért csináltam anno

– mesélte az énekes.

Ádám felesége azt is kifejtette, hogy szerinte férje nagyobb sikerekre érdemes. „Nagyon-nagyon kevés az olyan előadó, mint ő, aki ennyire szereti, amit csinál. Szerintem ő nincs megbecsülve ebben az országban teljes mértékben a szakmában” – jelentette ki Farkas Jennifer.

Szabó Ádám és Jennifer még egy telefont is kapott a műsor végén az egyik nagyszülőtől, mivel gyermekük, Ádin nem nagyon szeretett volna elaludni. A szülők nyilván megnyugtatták a mamát és lassan el is indultak babájukhoz.